Escándalo en River: aseguran que uno de sus referentes se separó de su esposa tras llevar una "doble vida"

Según la panelista, la mujer involucrada se llama Agustina Tedesco y también se encontraba en pareja, con hijos, con "un chico de mucha plata".

La panelista detalló cómo habría sido el desarrollo de la relación paralela: "Habrían sido amantes. El marido la habría encontrado a ella; se separan, la perdona, vuelven y se vuelven a separar. Desde el entorno me dicen: ‘¿Por qué no lo blanquean? No se puede tapar el sol con la mano'".

Pezzella y Bascerano, quienes no tuvieron hijos, siempre habían mantenido un perfil bajo y no se han pronunciado públicamente sobre la separación. La noticia de la supuesta infidelidad arroja nueva luz sobre el repentino fin de su matrimonio, que tomó por sorpresa a su entorno.

pezzella