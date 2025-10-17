Escándalo en River: aseguran que uno de sus referentes se separó de su esposa tras llevar una "doble vida"
El experimentado futbolista, con pasado importante en la Selección Argentina, se encontraría envuelto en un problema amoroso.
Como si a River no le bastara con el mal presente entre la eliminación de la Copa Libertadores y la racha de derrotas en el Torneo Clausura, ahora trascendió que uno de sus referentes, y campeón del mundo con la Selección Argentina, enfrenta un problema extrafutbolístico ya que llevaba una "doble vida".
Se trata de Germán Pezzella quien se recupera de una dura lesión ligamentaria, mientras atraviesa un escándalo personal. Se conoció que la reciente separación del defensor con Agustina Bascerano, su esposa durante diez años, estaría motivada por una supuesta doble vida que el futbolista habría mantenido durante años con otra mujer.
El quiebre matrimonial se hizo público inicialmente por un movimiento en redes: Bascerano, nutricionista e influencer, eliminó de sus perfiles todas las fotografías junto a Pezzella, marcando el fin de la relación que había incluido un matrimonio en 2019 y varios años de convivencia en Europa.
La información fue revelada este jueves 16 de octubre en el programa Puro Show de eltrece por Pochi de Gossipeame, quien dio detalles sobre la tercera persona en cuestión.
Según la panelista, la mujer involucrada se llama Agustina Tedesco y también se encontraba en pareja, con hijos, con "un chico de mucha plata".
La panelista detalló cómo habría sido el desarrollo de la relación paralela: "Habrían sido amantes. El marido la habría encontrado a ella; se separan, la perdona, vuelven y se vuelven a separar. Desde el entorno me dicen: ‘¿Por qué no lo blanquean? No se puede tapar el sol con la mano'".
Pezzella y Bascerano, quienes no tuvieron hijos, siempre habían mantenido un perfil bajo y no se han pronunciado públicamente sobre la separación. La noticia de la supuesta infidelidad arroja nueva luz sobre el repentino fin de su matrimonio, que tomó por sorpresa a su entorno.
