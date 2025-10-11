Argentina vs. México por los cuartos de final del Mundial Sub-20: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

El conjunto dirigido por Diego Placente llega a esta instancia de forma perfecta, luego de conseguir tras tres victorias en la fase de grupos, para quedarse con la zona con puntaje ideal, e imponerse con superioridad en cuartos de final ante Nigeria, por 4-0 con los tantos de Alejo Sarco, Maher Carrizo (por dos) y Mateo Silvetti.