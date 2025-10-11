Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Selección Argentina Sub-20 vs. México

México: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Eduardo Arce.

Cómo ver en vivo Argentina vs. México

La televisación estará a cargo de Telefe y TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.