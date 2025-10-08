Leandro Paredes despidió a Miguel Ángel Russo con un emotivo mensaje: "Gracias por defender nuestros colores"
El mediocampista publicó un emotivo mensaje en redes para despedir al histórico técnico. Aún no se confirmó si regresará al país para asistir al velorio y acompañar a la familia.
La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo generó una profunda tristeza en el mundo del fútbol argentino. Desde Miami, donde se encuentra junto a la Selección Argentina de Lionel Scaloni, Leandro Paredes utilizó sus redes sociales para expresar su dolor y rendirle homenaje al recordado entrenador.
A través de una publicación en el feed de su Instagram, el mediocampista escribió un mensaje cargado de emoción y respeto: “Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. Hasta siempre, Miguel. Un sentido pésame a toda la familia Russo ”.
Paredes, identificado con los colores de Boca Juniors, club donde Russo dejó una huella imborrable, acompañó sus palabras con una imagen del entrenador durante su paso por la institución xeneize.
El gesto del jugador fue rápidamente replicado por hinchas y colegas, quienes destacaron el cariño y la admiración que el mediocampista siempre mostró hacia Russo, tanto por su trayectoria profesional como por su calidad humana.
Por el momento, no se confirmó si Paredes regresará a la Argentina para participar del velorio y brindar personalmente sus condolencias a la familia del técnico, aunque allegados al jugador no descartan que pueda hacerlo si su agenda lo permite.
La despedida del futbolista se suma a los múltiples mensajes que figuras del deporte, exjugadores y entrenadores compartieron en redes, recordando a Miguel Ángel Russo, una de las personalidades más queridas y respetadas del fútbol argentino.
La despedida de Miguel Ángel Russo: dónde y a qué hora velan al DT de Boca
La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca, conmovió al mundo del fútbol argentino. Jugadores, técnicos, dirigentes y fanáticos expresaron su dolor por la partida de un hombre que marcó una época con su estilo, su templanza y su enorme legado deportivo.
De acuerdo a lo trascendido horas después de su muerte, la familia del entrenador acordó con Boca que sea velado en la Bombonera este jueves. El periodista Tato Aguilera adelantó este miércoles que el velatorio tendrá lugar en el hall central del club, aunque es un dato que recién ahora se ha oficializado.
Sin dudas, no será un gesto menor: allí, Russo conquistó títulos inolvidables como la Copa Libertadores 2007 y dirigió a Boca por última vez bajo la gestión de Juan Román Riquelme, con quien mantenía una relación de respeto y afecto.
De esta manera, trascendió también que la dirigencia xeneize dispondrá del oportuno operativo de seguridad para que el último adiós al entrenador sea en forma ordenada.
Por otro lado, se supo que quedó suspendido el encuentro entre Boca y Barracas Central de este sábado, a raíz de este doloroso acontecimiento.
