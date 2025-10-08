Leandro Paredes despidió a Miguel Ángel Russo con un emotivo mensaje: "Gracias por defender nuestros colores"

Por el momento, no se confirmó si Paredes regresará a la Argentina para participar del velorio y brindar personalmente sus condolencias a la familia del técnico, aunque allegados al jugador no descartan que pueda hacerlo si su agenda lo permite.

La despedida del futbolista se suma a los múltiples mensajes que figuras del deporte, exjugadores y entrenadores compartieron en redes, recordando a Miguel Ángel Russo, una de las personalidades más queridas y respetadas del fútbol argentino.

La despedida de Miguel Ángel Russo: dónde y a qué hora velan al DT de Boca

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca, conmovió al mundo del fútbol argentino. Jugadores, técnicos, dirigentes y fanáticos expresaron su dolor por la partida de un hombre que marcó una época con su estilo, su templanza y su enorme legado deportivo.

De acuerdo a lo trascendido horas después de su muerte, la familia del entrenador acordó con Boca que sea velado en la Bombonera este jueves. El periodista Tato Aguilera adelantó este miércoles que el velatorio tendrá lugar en el hall central del club, aunque es un dato que recién ahora se ha oficializado.

Sin dudas, no será un gesto menor: allí, Russo conquistó títulos inolvidables como la Copa Libertadores 2007 y dirigió a Boca por última vez bajo la gestión de Juan Román Riquelme, con quien mantenía una relación de respeto y afecto.

De esta manera, trascendió también que la dirigencia xeneize dispondrá del oportuno operativo de seguridad para que el último adiós al entrenador sea en forma ordenada.

Por otro lado, se supo que quedó suspendido el encuentro entre Boca y Barracas Central de este sábado, a raíz de este doloroso acontecimiento.