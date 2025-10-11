Lionel Scaloni adelantó las caras nuevas que jugarán en el amistoso con Puerto Rico: quiénes son
El entrenador adelantó que José Manuel López, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero tendrán su estreno con la Albiceleste en el segundo amistoso de la fecha FIFA.
La Selección argentina inició su gira de amistosos en Estados Unidos con un triunfo por 1-0 ante Venezuela, en el Hard Rock Stadium de Miami, en un encuentro que sirvió para seguir ajustando detalles de cara al próximo Mundial. Sin embargo, lo que estaba planificado para el segundo partido sufrió una modificación de último momento y obligó a recalcular toda la logística del plantel.
El segundo amistoso de la fecha FIFA estaba inicialmente pautado para el lunes 13 de octubre, en la ciudad de Chicago, donde el conjunto dirigido por Lionel Scaloni debía enfrentarse a Puerto Rico. Pero en horas recientes, la AFA confirmó oficialmente que el encuentro se jugará un día después, es decir, el martes 14, y ya no será en Chicago, sino nuevamente en Miami, más precisamente en el Chase Stadium, la casa del Inter Miami.
De acuerdo a lo adelantado por Lionel Scaloni, dicho encuentro tendrá muchas caras nuevas. “El martes jugarán todos los chicos nuevos que han venido. No han tenido oportunidad hoy pero ya sabía eso, así que ojalá lo aprovechen“, expresó el entrenador. De esta manera, se confirma que José Manuel López, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero harán sus estrenos absolutos con la Albiceleste.
El propio director técnico confesó que el debut del delantero de Palmeiras era una posibilidad concreta en el duelo ante la Vinotinto. “Al final no pudo entrar pero sí lo hará el siguiente partido“, aseguró en diálogo con los periodistas en el Hard Rock Stadium.
Scaloni también dejó en claro que tiene pensado contar con Lionel Messi, que este sábado jugará por la MLS para el Inter de Miami. Consultado sobre la presencia del 10 en el compromiso del martes, el estratega soltó: “Creo que sí, no sé, esperemos que pueda estar el martes”.
"Si Messi no juega, me encantaría tenerlo. Pero ahora está con la Selección, no está con nosotros. Nosotros no nos metemos en eso, no es que estamos llamando", había dicho Javier Mascherano este viernes temprano.
El capitán argentino no tiene dolencias ni molestias musculares, aunque arrastra una pesada carga de partidos: en el último mes disputó completos siete encuentros con el conjunto que dirige el Jefecito.
Cuando surgió la posibilidad de posponer y cambiar la sede del segundo amistoso de la Selección en suelo estadounidense, también se abrió la chance de liberar a Messi para afrontar el compromiso de Las Garzas por la MLS.
