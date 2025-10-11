Lionel Scaloni adelantó las caras nuevas que jugarán en el amistoso con Puerto Rico: quiénes son

"Si Messi no juega, me encantaría tenerlo. Pero ahora está con la Selección, no está con nosotros. Nosotros no nos metemos en eso, no es que estamos llamando", había dicho Javier Mascherano este viernes temprano.

El capitán argentino no tiene dolencias ni molestias musculares, aunque arrastra una pesada carga de partidos: en el último mes disputó completos siete encuentros con el conjunto que dirige el Jefecito.

Cuando surgió la posibilidad de posponer y cambiar la sede del segundo amistoso de la Selección en suelo estadounidense, también se abrió la chance de liberar a Messi para afrontar el compromiso de Las Garzas por la MLS.