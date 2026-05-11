Descubrí Misiones: el destino único cerca de Paraguay para conocer nuevas costumbres

A tan solo 60 kilómetros de Posadas se encuentran las Ruinas Jesuíticas de San Ignacio Miní, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Estas reducciones son las mejor conservadas de la provincia y ofrecen una inmersión en la historia de las misiones jesuíticas en la región.

Para llegar, se puede optar por excursiones organizadas que parten desde Posadas, incluyendo traslados y acceso al sitio histórico. Una de las opciones ofrece salidas programadas a las 16:00 horas desde la Costanera, con la posibilidad de recoger a los pasajeros en sus respectivos hoteles.

A 35 kilómetros de la ciudad, el Parque Provincial Cañadón de Profundidad invita a disfrutar de senderos rodeados de vegetación y una cascada natural.

Para quienes buscan una experiencia más extensa, el Parque Provincial San Juan de la Sierra ofrece senderos de dificultad media y cinco saltos de agua en un entorno de selva misionera. Se encuentra a 75 kilómetros de Posadas y es perfecto para los amantes del ecoturismo.

Dónde queda Posadas

Está localizada sobre la ruta nacional 12 y la ruta provincial 213. La ciudad se encuentra ubicada a 98 km de la ciudad de Oberá (segunda ciudad de la provincia), a 310 km de Puerto Iguazú, a 380 km de Asunción (capital de Paraguay) y a 1003 km de Buenos Aires (con la que tiene varias frecuencias diarias de ómnibus).

Cómo llegar a Posadas

Posadas cuenta con un aeropuerto internacional con vuelos regulares desde las principales ciudades del país. Se puede acceder por vía terrestre a través de la Ruta Nacional 12, que conecta con otras localidades de Misiones y provincias vecinas.