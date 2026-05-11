Descubrí Misiones: el destino único cerca de Paraguay para conocer nuevas costumbres
Con su combinación de historia, naturaleza y cultura, se posiciona como un destino atractivo por sus experiencias únicas para todos los gustos.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cmaravillosos del país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Posadas, la capital de la provincia de Misiones, se presenta como un destino ideal para quienes buscan combinar el encanto de la historia jesuítica con la riqueza natural del Litoral argentino. Con una variada oferta de actividades y paisajes, es una excelente opción para disfrutar de las vacaciones de invierno.
Qué se puede hacer en Posadas
La Costanera de Posadas es uno de los principales atractivos. Este paseo de 8 kilómetros a orillas del río Paraná ofrece vistas panorámicas, áreas de recreación y espacios gastronómicos para disfrutar en familia o con amigos.
En el corazón de la ciudad se encuentra la Plaza 9 de Julio, rodeada de edificios históricos como la Catedral de Posadas, de estilo neogótico.
Para los amantes de la naturaleza, el Jardín Botánico Alberto Roth ofrece un recorrido por la flora autóctona de la región en un entorno tranquilo y educativo.
A tan solo 60 kilómetros de Posadas se encuentran las Ruinas Jesuíticas de San Ignacio Miní, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Estas reducciones son las mejor conservadas de la provincia y ofrecen una inmersión en la historia de las misiones jesuíticas en la región.
Para llegar, se puede optar por excursiones organizadas que parten desde Posadas, incluyendo traslados y acceso al sitio histórico. Una de las opciones ofrece salidas programadas a las 16:00 horas desde la Costanera, con la posibilidad de recoger a los pasajeros en sus respectivos hoteles.
A 35 kilómetros de la ciudad, el Parque Provincial Cañadón de Profundidad invita a disfrutar de senderos rodeados de vegetación y una cascada natural.
Para quienes buscan una experiencia más extensa, el Parque Provincial San Juan de la Sierra ofrece senderos de dificultad media y cinco saltos de agua en un entorno de selva misionera. Se encuentra a 75 kilómetros de Posadas y es perfecto para los amantes del ecoturismo.
Dónde queda Posadas
Está localizada sobre la ruta nacional 12 y la ruta provincial 213. La ciudad se encuentra ubicada a 98 km de la ciudad de Oberá (segunda ciudad de la provincia), a 310 km de Puerto Iguazú, a 380 km de Asunción (capital de Paraguay) y a 1003 km de Buenos Aires (con la que tiene varias frecuencias diarias de ómnibus).
Cómo llegar a Posadas
Posadas cuenta con un aeropuerto internacional con vuelos regulares desde las principales ciudades del país. Se puede acceder por vía terrestre a través de la Ruta Nacional 12, que conecta con otras localidades de Misiones y provincias vecinas.
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