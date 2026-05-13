Salta 2026: el pueblo minero con una mina de azufre que fue abandonada

Además, el entorno natural convierte la experiencia en algo todavía más impactante. Los paisajes áridos, el silencio absoluto y la altura generan una atmósfera única que sorprende a quienes visitan el lugar.

Muchos viajeros también aprovechan el recorrido para fotografiar los paisajes de la Puna salteña y conocer otros puntos emblemáticos cercanos, como el salar de Arizaro, el salar del Diablo y Caipe, una antigua estación ferroviaria abandonada.

Dónde queda La Casualidad

La Casualidad se encuentra en la provincia de Salta, en plena región de la Puna, a más de 500 kilómetros de la capital provincial. Está ubicada cerca del límite con Chile y rodeada por algunos de los paisajes más extremos e impactantes del norte argentino.

La zona se caracteriza por sus salares, montañas y extensas rutas desérticas que convierten el viaje en toda una experiencia para quienes buscan destinos distintos y poco explorados.

Cómo llegar a La Casualidad

Para llegar a La Casualidad desde la ciudad de Salta es necesario realizar un viaje largo por rutas de montaña y caminos de la Puna.

El trayecto comienza por la Ruta Nacional 51 en dirección al Paso de Sico. Luego se debe continuar por la Ruta Provincial 27 hacia Tolar Grande. Durante el recorrido se atraviesan lugares impresionantes como el salar de Pocitos, el salar del Diablo y el salar de Arizaro.

Después de pasar por la antigua estación de Caipe, se llega finalmente al misterioso pueblo fantasma de La Casualidad, uno de los rincones abandonados más sorprendentes de toda la Argentina.