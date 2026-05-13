Salta 2026: el pueblo minero con una mina de azufre que fue abandonada
En medio de los paisajes más áridos y extremos del norte argentino, existe un pueblo fantasma que alguna vez fue uno de los centros mineros más importantes de la región
Ubicado en plena Puna salteña, este lugar es uno de los destinos más misteriosos y sorprendentes para quienes disfrutan del turismo alternativo y de los paisajes cargados de historia. Este pueblo fantasma fue creado en 1951 para albergar a los trabajadores de una importante mina de azufre y llegó a tener más de 1.000 habitantes.
Durante sus años de mayor actividad, el pueblo contaba con escuela primaria y secundaria, hotel, teatro, cine, canchas deportivas, iglesia, correo y hasta servicios de gas natural y agua corriente. Todo giraba alrededor de la explotación minera y el tratamiento del azufre que llegaba desde Chile a través de un impresionante sistema de cable carril de 15 kilómetros.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la caída de la demanda de azufre y los cambios económicos provocaron el cierre definitivo de la mina. A partir de la década de 1970, el pueblo quedó completamente abandonado y hoy se convirtió en uno de los sitios más intrigantes del norte argentino.
Qué se puede hacer en La Casualidad
Actualmente, La Casualidad atrae principalmente a turistas aventureros, amantes de la fotografía y personas interesadas en recorrer pueblos abandonados.
Uno de los principales atractivos es caminar por sus calles vacías y observar las antiguas construcciones que todavía permanecen en pie. Allí pueden verse restos de viviendas, la escuela, la iglesia, el cementerio y diferentes edificios que muestran cómo era la vida cotidiana en este rincón minero de Salta.
Además, el entorno natural convierte la experiencia en algo todavía más impactante. Los paisajes áridos, el silencio absoluto y la altura generan una atmósfera única que sorprende a quienes visitan el lugar.
Muchos viajeros también aprovechan el recorrido para fotografiar los paisajes de la Puna salteña y conocer otros puntos emblemáticos cercanos, como el salar de Arizaro, el salar del Diablo y Caipe, una antigua estación ferroviaria abandonada.
Dónde queda La Casualidad
La Casualidad se encuentra en la provincia de Salta, en plena región de la Puna, a más de 500 kilómetros de la capital provincial. Está ubicada cerca del límite con Chile y rodeada por algunos de los paisajes más extremos e impactantes del norte argentino.
La zona se caracteriza por sus salares, montañas y extensas rutas desérticas que convierten el viaje en toda una experiencia para quienes buscan destinos distintos y poco explorados.
Cómo llegar a La Casualidad
Para llegar a La Casualidad desde la ciudad de Salta es necesario realizar un viaje largo por rutas de montaña y caminos de la Puna.
El trayecto comienza por la Ruta Nacional 51 en dirección al Paso de Sico. Luego se debe continuar por la Ruta Provincial 27 hacia Tolar Grande. Durante el recorrido se atraviesan lugares impresionantes como el salar de Pocitos, el salar del Diablo y el salar de Arizaro.
Después de pasar por la antigua estación de Caipe, se llega finalmente al misterioso pueblo fantasma de La Casualidad, uno de los rincones abandonados más sorprendentes de toda la Argentina.
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