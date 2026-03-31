Argentina vs. Zambia, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV

El seleccionado africano, conocido como los “Chipolopolo”, afronta el compromiso como una buena medida frente a uno de los equipos más fuertes del mundo. El conjunto dirigido por George Lwandamina no logró clasificarse al Mundial 2026 tras finalizar cuarto en su grupo de las Eliminatorias de la CAF. A pesar de no haber alcanzado el objetivo, cuenta con futbolistas de experiencia internacional como Patson Daka y Fashion Sakala, quienes lideran un ataque veloz que intentará aprovechar los espacios que pueda generar el partido.