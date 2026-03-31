Argentina vs. Zambia, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV
La Albiceleste se medirá el martes desde las 20.15 con el conjunto africano por el segundo amistoso de la Fecha FIFA, en lo que será la despedida del plantel antes de la Copa del Mundo.
Argentina enfrentará a Zambia este martes desde las 20.15 en La Bombonera, en lo que será el cierre de la doble fecha FIFA de marzo y una de las últimas pruebas antes del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de vencer 2 a 1 a Mauritania con goles de Enzo Fernández y Nico Paz, aunque el funcionamiento dejó algunas dudas en relación al nivel colectivo. En ese contexto, el cuerpo técnico aprovechará este compromiso para seguir evaluando variantes y consolidar el recambio generacional que comenzó a tomar forma en los últimos encuentros.
Además, el amistoso representa una oportunidad clave para varios futbolistas que buscan asegurarse un lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo. Entre los nombres que podrían sumar minutos aparecen Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono, dos jóvenes que vienen siendo observados de cerca.
El seleccionado africano, conocido como los “Chipolopolo”, afronta el compromiso como una buena medida frente a uno de los equipos más fuertes del mundo. El conjunto dirigido por George Lwandamina no logró clasificarse al Mundial 2026 tras finalizar cuarto en su grupo de las Eliminatorias de la CAF. A pesar de no haber alcanzado el objetivo, cuenta con futbolistas de experiencia internacional como Patson Daka y Fashion Sakala, quienes lideran un ataque veloz que intentará aprovechar los espacios que pueda generar el partido.
El duelo servirá como despedida del plantel argentino antes de la lista final para la Copa del Mundo, en un contexto en el que el cuerpo técnico busca llegar con el mayor rodaje posible para sostener el protagonismo internacional.
Probables formaciones del encuentro entre la Selección Argentina y Zambia
- Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José Manuel López y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.
- Zambia: Lawrence Mwansa; Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda; Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda; Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda; Patson Daka. DT: George Lwandamina.
Otros datos del partido entre la Selección Argentina y Zambia
- Horario: 20.15
- Estadio: La Bombonera
- TV: DSports y Telefé
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