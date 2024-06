La bronca de los hinchas con un jugador de Argentina y el pedido por Paulo Dybala

El futbolista de la Fiorentina de Italia ingresó a los 32 minutos del segundo tiempo en lugar de Leandro Paredes y, si bien estuvo muy dinámico, falló un gol insólito y estuvo más impreciso de la cuenta. Por esta razón, los fanáticos se expresaron principalmente en X (Antes Twitter).

image.png

En redes sociales la crítica no tardó en llegar. Muchos hinchas replicaron la jugada y apuntaron contra el entrenador por convocarlo en lugar de Paulo Dybala, a quién dejo afuera de la Copa América por "razones futbolísticas".

“La gran injusticia de Scaloni (que igualmente puede hacer lo que se le cante porque se lo ganó) es llevar a Nico González y no a Dybala“, disparó uno de los usuarios. Otro, en cambio, opinó: “Les juro no entiendo como está Nico Gonzalez en la selección y no Dybala que está en un gran momento“.

Embed ¡LO TUVO NICO GONZÁLEZ ANTES DEL FINAL!



El atacante de #Fiorentina se fue solo de cara al arco, pero su remate fue atajado por Galíndez. pic.twitter.com/1jsRYVHKoa — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2024