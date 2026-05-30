Todas las películas ahora son dobladas en Argentina: cuál es la principal razón
Recientemente se confirmó que el 80% del público ya prefiere no leer y, por eso, la mayoría de las películas terminaron siendo dobladas.
Una intensa discusión digital encendió las alarmas sobre una realidad que se venía gestando en las penumbras de las salas de cine locales de Argentina. Todo comenzó cuando una cibernauta llamada Ferci volcó su frustración en la plataforma X: "El feriado del 25 de mayo quise ir a ver la película 'Michael' y sólo tenía opciones para verla doblada al español. Ni en Cinemark ni en Cinépolis. Ni una bendita función".
El posteo no tardó en cosechar réplicas, como quien acotó: "Es un espanto la manera de hablar y la voz que le pusieron a Michael. Destruyeron la película". En la otra vereda, la cuenta FanMovies cruzó las críticas señalando: "Yo estoy de acuerdo con verla en español, me ayuda a no perderme otros detalles que se me pasarían si leyera los subtítulos". De este modo, quedó expuesta una histórica grieta cultural: doblaje versus idioma original.
Lo cierto es que las proyecciones con voces traducidas ganaron la pulseada en la actualidad y hoy ejercen un monopolio casi absoluto en las carteleras de todos los cines de la región. Argentina, que supo ser un faro cultural en Latinoamérica por su exigente público seguidor de cineastas, exhibe hoy una fisonomía totalmente transformada.
Actualmente, se calcula que el 80% de los largometrajes que se proyectan en el territorio nacional están doblados al castellano, una práctica que tiempo atrás se consideraba inaceptable y se criticaba con dureza cuando se aplicaba en países como España, bajo el argumento de que hacía sonar diferente a astros de la acción como Sylvester Stallone o Clint Eastwood.
En este nuevo ejercicio viral de las empresas cinematográficas, se estima que no quedan más de diez complejos de cine en todo el país que sostengan una oferta considerable de títulos en su lengua nativa.
De hecho, un estudio reciente confirmó que más del 80% de las funciones se brindan traducidas. El fenómeno, no obstante, encuentra su único refugio en la Capital Federal, donde se concentra el 90% de la oferta subtitulada en espacios muy puntuales como el Multiplex Belgrano, Lorca, Cacodelphia, franjas específicas de Cinemark Palermo y Patio Bullrich, y contadas pantallas en Unicenter y Cinemark Abasto.
Un repaso azaroso por las carteleras de distintos puntos geográficos ratifica la tendencia: un clásico como "El diablo viste a la moda" en Cinemark Quilmes ofrece cinco de sus siete horarios en versión doblada; el complejo Hiper Libertad en la capital de Salta dispone de cuatro turnos para ver "Michael" sin una sola opción subtitulada; mientras que el flamante estreno de terror "Backroom" llegó a las pantallas con el 95% de sus copias en español latino.
Desde el costado comercial, mientras que Cinemark optó por mantener bajo estricta reserva sus métricas internas por considerarlas información sensible, desde la cadena Cinépolis indicaron ante Clarín que sus decisiones de programación simplemente acompañan una creciente exigencia del público adulto por el uso del castellano, impulsada por la comodidad y por hábitos ya consolidados en la televisión y las plataformas de streaming.
La postura de los creadores digitales y la advertencia de la ciencia
La polémica también genera rispideces en el ámbito de las redes. Nicolás Sebastián Mele, un influencer con una cuenta de más de 400 mil seguidores asocia esta realidad a la comodidad extrema heredada de los dispositivos móviles, que vuelve un suplicio el seguir un film de dos horas en otra lengua. En sus plataformas, el creador digital calificó la hegemonía del doblaje como "una contribución a la estupidización".
Si bien Mele rescata que las voces en español democratizan el acceso para personas con dificultades visuales o de lectura, objeta que se convierta en la norma exclusiva: "Se está quitando interpretación al actor, ya que muchas veces el doblaje también saca ruidos de fondo o altera la calidad de los efectos de sonido, y si bien se puede disfrutar no sé si estás viviendo la película como el director la armó y el editor la editó. Lamentablemente siento que esto que sucede es imparable".
Lo cierto es que la manera de consumir películas e historias cambió desde la llegada del streaming, por lo que el cine debió readaptarse para mantenerse estable debido al impacto de las producciones que ahora brillan en plataformas.
Te puede interesar
Dejá tu comentario