Todas las películas ahora son dobladas en Argentina: cuál es la principal razón

De hecho, un estudio reciente confirmó que más del 80% de las funciones se brindan traducidas. El fenómeno, no obstante, encuentra su único refugio en la Capital Federal, donde se concentra el 90% de la oferta subtitulada en espacios muy puntuales como el Multiplex Belgrano, Lorca, Cacodelphia, franjas específicas de Cinemark Palermo y Patio Bullrich, y contadas pantallas en Unicenter y Cinemark Abasto.

Un repaso azaroso por las carteleras de distintos puntos geográficos ratifica la tendencia: un clásico como "El diablo viste a la moda" en Cinemark Quilmes ofrece cinco de sus siete horarios en versión doblada; el complejo Hiper Libertad en la capital de Salta dispone de cuatro turnos para ver "Michael" sin una sola opción subtitulada; mientras que el flamante estreno de terror "Backroom" llegó a las pantallas con el 95% de sus copias en español latino.

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Desde el costado comercial, mientras que Cinemark optó por mantener bajo estricta reserva sus métricas internas por considerarlas información sensible, desde la cadena Cinépolis indicaron ante Clarín que sus decisiones de programación simplemente acompañan una creciente exigencia del público adulto por el uso del castellano, impulsada por la comodidad y por hábitos ya consolidados en la televisión y las plataformas de streaming.

La postura de los creadores digitales y la advertencia de la ciencia

La polémica también genera rispideces en el ámbito de las redes. Nicolás Sebastián Mele, un influencer con una cuenta de más de 400 mil seguidores asocia esta realidad a la comodidad extrema heredada de los dispositivos móviles, que vuelve un suplicio el seguir un film de dos horas en otra lengua. En sus plataformas, el creador digital calificó la hegemonía del doblaje como "una contribución a la estupidización".

Si bien Mele rescata que las voces en español democratizan el acceso para personas con dificultades visuales o de lectura, objeta que se convierta en la norma exclusiva: "Se está quitando interpretación al actor, ya que muchas veces el doblaje también saca ruidos de fondo o altera la calidad de los efectos de sonido, y si bien se puede disfrutar no sé si estás viviendo la película como el director la armó y el editor la editó. Lamentablemente siento que esto que sucede es imparable".

Lo cierto es que la manera de consumir películas e historias cambió desde la llegada del streaming, por lo que el cine debió readaptarse para mantenerse estable debido al impacto de las producciones que ahora brillan en plataformas.