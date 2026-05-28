El tesoro salteño que destaca por sus caminos de cornisa, sus empinadas calles y una tranquilidad absoluta

El pueblo también se destaca por sus artesanías tradicionales. En distintas ferias locales se pueden encontrar ponchos, mantas y tejidos confeccionados con lana de oveja y llama utilizando técnicas heredadas de generación en generación.

Otro de los grandes atractivos es la celebración de la Virgen de Guadalupe, patrona local. Durante septiembre, la comunidad organiza procesiones, ferias y actividades culturales que reúnen música, danzas y gastronomía regional.

La cocina típica también ocupa un lugar importante. Entre los platos más populares aparecen las humitas, los guisos andinos y distintas preparaciones elaboradas con maíz y papas típicas de la región.

Dónde queda Nazareno

Nazareno se encuentra en el oeste de la provincia de Salta, muy cerca del límite con Bolivia. La localidad está ubicada a aproximadamente 512 kilómetros de la capital salteña, dentro de una región dominada por las Yungas y los paisajes montañosos.

Su entorno natural se caracteriza por quebradas profundas, caminos de altura y zonas fértiles donde se desarrollan actividades agrícolas y ganaderas tradicionales.

Cómo llegar a Nazareno

Llegar hasta Nazareno implica atravesar rutas de montaña y caminos de ripio, por lo que el trayecto forma parte de la experiencia turística.

Desde la ciudad de Salta, el recorrido más habitual es tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte y luego continuar por caminos provinciales que atraviesan zonas de cornisa y paisajes de altura.

Otra alternativa es acceder desde Santa Victoria Oeste, atravesando algunos de los escenarios más impactantes del norte argentino.

Por las condiciones del terreno, se recomienda viajar en vehículos preparados para caminos irregulares, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando algunos sectores pueden complicarse por la crecida de los ríos.