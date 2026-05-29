Descubrí Jujuy en 2026: el destino con calles empedradas, con antiguas tradiciones y el Camino del Inca

Por otro lado, el turismo comunitario tiene un rol clave, ya que muchos vecinos ofrecen servicios de alojamiento, gastronomía regional y acompañamiento en recorridos, lo que permite una experiencia en contacto directo con la vida cotidiana del pueblo.

Dónde queda Caspalá

Este pequeño pueblo está ubicado en el departamento Valle Grande, en el oeste de la provincia de Jujuy, dentro de una zona de sierras y montañas de difícil acceso. Por su ubicación aislada y su entorno poco intervenido, forma parte de una de las áreas más tranquilas y menos turísticas de la provincia, ideal para quienes buscan paisajes naturales y destinos alejados del turismo masivo.

Cómo llegar a Caspalá

Para llegar a Caspalá es necesario partir desde San Salvador de Jujuy y avanzar hacia la zona de los Valles, desde donde se ingresa a un tramo de caminos de montaña que se adentran en la cordillera. El trayecto es exigente por sus curvas y desniveles.