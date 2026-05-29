Descubrí Jujuy en 2026: el destino con calles empedradas, con antiguas tradiciones y el Camino del Inca
Tiene 350 habitantes y se ubica en el departamento de Valle Grande. Su principal atracción es su entorno natural serrano. Descubrí cómo llegar y qué hacer.
Caspalá, en la provincia de Jujuy, era hasta 2008 un destino de difícil acceso, al que solo se podía llegar a pie o a caballo debido a la ausencia de caminos vehiculares. Este pequeño pueblo tiene alrededor de 350 habitantes y se destaca por su entorno natural serrano, sus terrazas de cultivo y la conservación de la arquitectura tradicional, que mantiene su identidad intacta.
En la actualidad, el turismo en Argentina tiene una fuerte presencia de destinos naturales y culturales en distintas regiones. Provincias como Jujuy, Salta y Misiones se destacan por ofrecer experiencias auténticas que combinan paisajes imponentes, tradiciones locales y un contacto directo con la naturaleza.
Qué se puede hacer en Caspalá
Caspalá propone una experiencia turística tranquila y auténtica, donde el principal atractivo es recorrer el pueblo y su entorno natural. Sus calles conservan la esencia de la arquitectura tradicional y permiten disfrutar de vistas serranas en cada rincón.
También es posible conocer su vida cultural a través de espacios religiosos históricos como su iglesia principal, además de descubrir la producción artesanal local en pequeñas ferias donde se exhiben tejidos y otros productos típicos.
Por otro lado, el turismo comunitario tiene un rol clave, ya que muchos vecinos ofrecen servicios de alojamiento, gastronomía regional y acompañamiento en recorridos, lo que permite una experiencia en contacto directo con la vida cotidiana del pueblo.
Dónde queda Caspalá
Este pequeño pueblo está ubicado en el departamento Valle Grande, en el oeste de la provincia de Jujuy, dentro de una zona de sierras y montañas de difícil acceso. Por su ubicación aislada y su entorno poco intervenido, forma parte de una de las áreas más tranquilas y menos turísticas de la provincia, ideal para quienes buscan paisajes naturales y destinos alejados del turismo masivo.
Cómo llegar a Caspalá
Para llegar a Caspalá es necesario partir desde San Salvador de Jujuy y avanzar hacia la zona de los Valles, desde donde se ingresa a un tramo de caminos de montaña que se adentran en la cordillera. El trayecto es exigente por sus curvas y desniveles.
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