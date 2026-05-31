Sorpresa en la Selección Argentina: dos convocados que no están en los 26 de Scaloni pueden ir al Mundial 2026
El plantel de la Selección Argentina ya viajó a Estados Unidos. La gran novedad fue la citación de Nicolás Capaldo y Agustín Giay para los amistosos previos.
Gran parte de la delegación de la Selección Argentina partió este domingo rumbo a Kansas para prepararse de cara al Mundial 2026. Entre las principales novedades de la nómina que encabeza Lionel Scaloni, destacó la sorpresiva inclusión de Nicolás Capaldo y Agustín Giay para disputar los próximos compromisos internacionales.
El plantel, compuesto por los directivos de la AFA, el cuerpo técnico completo y un numeroso grupo de futbolistas de élite como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Cristian Romero, aguardará en suelo norteamericano la llegada del resto de los 26 convocados definitivos.
Sin embargo, el foco de la jornada estuvo puesto en la lista especial armada para afrontar los choques de preparación contra Honduras e Islandia. Además de la importante presencia de Nicolás Capaldo y Agustín Giay, el cuerpo técnico decidió sumar a otros jugadores como Joaquín Freitas, Simón Escobar, Santiago Beltrán y Tomás Aranda para nutrir al equipo en estos duelos.
Según indicaron las autoridades, una vez instalados en la ciudad de Kansas, los jugadores que ya arribaron realizarán por la tarde diferentes labores de baja intensidad en el gimnasio del hotel mientras esperan que se complete el grupo.
IMPORTANTE: Los 26 de Lionel Scaloni: dónde debutaron los convocados a la Selección Argentina para el Mudial 2026
Nicolás Capaldo y Agustín Giay, al acecho por un lugar en la Selección Argentina
Ante la fuerte incertidumbre que genera la recuperación física del lateral derecho, el entrenador decidió evaluar de cerca a Nicolás Capaldo y Agustín Giay durante los próximos encuentros amistosos preparatorios frente a los seleccionados de Honduras e Islandia. Ambos futbolistas fueron citados junto a otros juveniles como Joaquín Freitas, Simón Escobar, Santiago Beltrán y Tomás Aranda, pero pican en punta como los principales candidatos para meterse en la nómina definitiva de 26 jugadores si el exdefensor de River Plate no logra dejar atrás su lesión muscular a tiempo.
Mientras tanto, el plantel albiceleste, integrado por figuras como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Leandro Paredes, ya se encuentra rumbo a la ciudad de Kansas. Una vez que arriben a destino, los futbolistas descansarán a la espera del resto de los compañeros que completan la lista. Por la tarde, el grupo iniciará oficialmente los trabajos con labores de baja intensidad en el gimnasio del hotel, marcando el punto de partida oficial de cara a la esperada Copa Mundial de la FIFA 2026.
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