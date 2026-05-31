Sorpresa en la Selección Argentina: dos convocados que no están en los 26 de Scaloni pueden ir al Mundial 2026

IMPORTANTE: Los 26 de Lionel Scaloni: dónde debutaron los convocados a la Selección Argentina para el Mudial 2026

Nicolás Capaldo y Agustín Giay, al acecho por un lugar en la Selección Argentina

Ante la fuerte incertidumbre que genera la recuperación física del lateral derecho, el entrenador decidió evaluar de cerca a Nicolás Capaldo y Agustín Giay durante los próximos encuentros amistosos preparatorios frente a los seleccionados de Honduras e Islandia. Ambos futbolistas fueron citados junto a otros juveniles como Joaquín Freitas, Simón Escobar, Santiago Beltrán y Tomás Aranda, pero pican en punta como los principales candidatos para meterse en la nómina definitiva de 26 jugadores si el exdefensor de River Plate no logra dejar atrás su lesión muscular a tiempo.

Mientras tanto, el plantel albiceleste, integrado por figuras como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Leandro Paredes, ya se encuentra rumbo a la ciudad de Kansas. Una vez que arriben a destino, los futbolistas descansarán a la espera del resto de los compañeros que completan la lista. Por la tarde, el grupo iniciará oficialmente los trabajos con labores de baja intensidad en el gimnasio del hotel, marcando el punto de partida oficial de cara a la esperada Copa Mundial de la FIFA 2026.