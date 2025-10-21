Arsenal vs. Atlético Madrid, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV
La Orejona regresa con un duelo de alto vuelo entre el líder inglés y el conjunto del Diego "Cholo" Simeone, en una fecha repleta de presencia albiceleste.
El regreso de la Champions League ofrece este martes un enfrentamiento que promete emociones fuertes: Arsenal y Atlético Madrid se cruzan en el Emirates Stadium por la tercera fecha de la fase de grupos, en un contexto que combina historia, actualidad y una destacada presencia argentina. El duelo comienza a las 16.
El conjunto dirigido por Mikel Arteta llega en un momento formidable. Líder tanto en la Premier League como en su grupo europeo, ha mostrado una consistencia que lo coloca entre los grandes candidatos de la temporada. Con un estilo consolidado, basado en la presión alta y la intensidad ofensiva, el equipo londinense intentará mantener el puntaje ideal tras sus victorias previas en la competencia continental.
Enfrente estará el Atlético Madrid del inconfundible Diego Simeone, que busca seguir construyendo su camino en Europa con la mentalidad combativa que caracteriza a su entrenador. El equipo colchonero, que debutó con una dura caída ante Liverpool y luego se repuso goleando 5-1 al Eintracht Frankfurt, encara esta visita con una mezcla de respeto y ambición. “Sabemos que enfrentamos a un rival con una identidad muy clara, pero tenemos nuestras armas para hacerles daño”, señaló el Cholo en la previa.
El atractivo del encuentro se potencia por la presencia de varios futbolistas argentinos. Thiago Almada, Julián Álvarez, Nicolás González, Nahuel Molina y Giuliano Simeone aportan cuota albiceleste al conjunto madrileño, mientras que el Arsenal, semifinalista de la pasada edición, también tiene a sus ojos puestos en figuras sudamericanas que enriquecen la competencia.
Para Álvarez, el choque llega en un momento particular: el delantero atraviesa una breve sequía goleadora tras un arranque demoledor, pero confía en revertirla frente a un escenario de elite.
Arsenal vs. Atlético Madrid: probables formaciones
- Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Gyökeres y Martinelli. DT: Mikel Arteta.
- Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Simeone, Barrios, Gallagher, Almada, Griezmann y Julián Álvarez. DT. Diego Simeone.
Arsenal vs. Atlético Madrid: otros datos
- Horario: 16:00.
- Estadio: Emirates Stadium.
- Arbitro: D. Massa.
- TV: ESPN y Disney+.
