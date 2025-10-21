Valentín Barco deslumbra en Francia y es seguido por un gigante del fútbol europeo

El "Colo", de apenas 21 años, necesitó tiempo para adaptarse al fútbol europeo. Tras pasos discretos por Brighton y Sevilla, encontró en el club francés el entorno ideal para desplegar su fútbol ofensivo, su desparpajo y su proyección constante. En la última fecha fue una de las figuras del empate 3-3 ante PSG en el Parque de los Príncipes, donde dio una asistencia de lujo y volvió a demostrar su jerarquía.