La Fórmula 1 llega a México: días y horarios para ver a Franco Colapinto
La máxima categoría llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para la 20ª fecha del Mundial 2025, con el argentino entre los protagonistas y los ojos puestos en el campeonato de pilotos.
El Mundial de Fórmula 1 continúa su gira americana y, tras el paso por Austin, la atención se traslada al emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez para disputar el Gran Premio de México, la vigésima cita de la temporada 2025. Desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de octubre, los motores rugirán en una pista única por su altitud, en la que el argentino Franco Colapinto buscará seguir consolidando su adaptación en la categoría.
El GP mexicano representa uno de los eventos más vibrantes del calendario por la pasión del público y las condiciones extremas que desafían tanto a los pilotos como a los ingenieros. La altitud superior a los 2.200 metros sobre el nivel del mar genera un aire menos denso, lo que obliga a los equipos a ajustar sus configuraciones aerodinámicas y de refrigeración.
En ese contexto, Red Bull parte nuevamente como favorito tras la contundente victoria de Max Verstappen en Estados Unidos, mientras que Lando Norris y Charles Leclerc intentarán impedir un nuevo dominio del neerlandés.
El Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en el complejo deportivo Magdalena Mixhuca de Ciudad de México, cuenta con una extensión de 4,304 kilómetros y 16 curvas, con siete virajes a la izquierda y nueve a la derecha. Su característica más distintiva es el paso por el Foro Sol, una sección del circuito que atraviesa las tribunas del estadio, generando un ambiente único y ensordecedor para los pilotos.
Para Colapinto, quien llega tras finalizar 17° en Austin, será una nueva oportunidad de seguir ganando experiencia en el equipo Alpine, en un año de aprendizaje y adaptación a la máxima categoría, sobre todo luego de lo ocurrido en la última vuelta de la carrera anterior con su compañero Pierre Gasly.
Con los puntos del campeonato ya definidos en gran parte para Verstappen, el interés se centra en la pelea por los puestos de privilegio del resto y en cómo se comportan los monoplazas en uno de los trazados más exigentes y emocionantes de todo el calendario de la Fórmula 1.
Fórmula 1: el cronograma del GP de México
El cronograma del fin de semana será el siguiente: el viernes 24 se realizarán las dos primeras prácticas libres (de 15:30 a 16:30 y de 19 a 20, hora argentina), el sábado 25 se completará la tercera tanda de entrenamientos (de 14:30 a 15:30) y luego la clasificación (de 18 a 19). La carrera principal se correrá el domingo 26 a las 17, con transmisión de ESPN, Fox Sports y Star+.
Viernes 24 de octubre
- Prácticas Libres 1: 15:30 a 16:30.
- Prácticas Libres 2: 19 a 20.
Sábado 25 de octubre
- Prácticas Libres 3: 14.30 a 15:30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 26 de octubre
- Carrera: 17:00.
Las carreras de Franco Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° puesto
- 15- GP de Estados Unidos: terminó en el 17° puesto
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
* Todos los horarios son de Argentina
