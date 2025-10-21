Gianni Infantino sueña con llevar el Mundial a un país de Sudamérica: no es Argentina

Infantino destacó además la importancia del trabajo conjunto entre la FIFA, la Conmebol y la FBF para el desarrollo del fútbol regional. “Es un momento histórico también porque son los primeros 100 años de la Federación, que se celebran con un acto que es un proyecto y una visión para el futuro”, subrayó.

Por su parte, Domínguez le pidió a Infantino que cumpla su promesa de realizar un Mundial en Bolivia y anunció su compromiso para que el país albergue la final de la Copa Sudamericana 2027.

image

Mientras tanto, la selección boliviana atraviesa un presente alentador. Terminó séptima en las Eliminatorias Sudamericanas y se aseguró su lugar en el Repechaje, con la esperanza de volver a disputar una Copa del Mundo.

En la última fecha FIFA, el equipo venció 1-0 a Jordania y cayó 3-0 frente a Rusia. Para noviembre están programados nuevos amistosos ante Corea del Sur y Japón, mientras que la dirigencia busca cerrar otros encuentros en marzo, antes de disputar el repechaje que definirá su clasificación. La repesca se jugará entre el 23 y el 31 de marzo del próximo año, y los ganadores ocuparán los dos lugares restantes en el sorteo mundialista previsto para el 5 de diciembre.