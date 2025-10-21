Gianni Infantino sueña con llevar el Mundial a un país de Sudamérica: no es Argentina
El presidente de la FIFA confirmó que Bolivia albergará una Copa del Mundo en algún momento y prometió seguir apoyando el crecimiento del fútbol en el país del Altiplano.
Gianni Infantino sorprendió al anunciar que Bolivia será sede de un Mundial en algún momento, durante un acto en La Paz junto a Alejandro Domínguez y dirigentes locales. Aunque aún no se definió qué edición del torneo será, el mandatario aseguró que la FIFA acompañará los proyectos deportivos e infraestructura del país.
La noticia tomó por sorpresa al mundo del fútbol. Durante la inauguración de la Casa Verde, el primer complejo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) tras cumplirse 100 años de su fundación, el máximo mandatario confirmó la intención de llevar un Mundial a Bolivia.
“Vamos a traer un Mundial aquí, por supuesto. Vamos a ver de qué Mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo y con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando...”, expresó el presidente de la FIFA en su discurso.
Sin embargo, el anuncio no implica una decisión definitiva, ya que la elección de una sede mundialista depende de la votación de los más de 200 países afiliados a la entidad. “Vamos a empezar a conversar con el presidente electo sobre la posibilidad de organizar una Copa del Mundo de fútbol”, añadió Infantino.
El acto contó también con la presencia de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol; Fernando Costa, titular de la FBF; y Rodrigo Paz, presidente de Bolivia. “Para mí, como presidente de la FIFA es un orgullo volver a Bolivia y estar por primera vez aquí en La Paz para vivir este momento tan importante”, afirmó el dirigente suizo.
Infantino destacó además la importancia del trabajo conjunto entre la FIFA, la Conmebol y la FBF para el desarrollo del fútbol regional. “Es un momento histórico también porque son los primeros 100 años de la Federación, que se celebran con un acto que es un proyecto y una visión para el futuro”, subrayó.
Por su parte, Domínguez le pidió a Infantino que cumpla su promesa de realizar un Mundial en Bolivia y anunció su compromiso para que el país albergue la final de la Copa Sudamericana 2027.
Mientras tanto, la selección boliviana atraviesa un presente alentador. Terminó séptima en las Eliminatorias Sudamericanas y se aseguró su lugar en el Repechaje, con la esperanza de volver a disputar una Copa del Mundo.
En la última fecha FIFA, el equipo venció 1-0 a Jordania y cayó 3-0 frente a Rusia. Para noviembre están programados nuevos amistosos ante Corea del Sur y Japón, mientras que la dirigencia busca cerrar otros encuentros en marzo, antes de disputar el repechaje que definirá su clasificación. La repesca se jugará entre el 23 y el 31 de marzo del próximo año, y los ganadores ocuparán los dos lugares restantes en el sorteo mundialista previsto para el 5 de diciembre.
