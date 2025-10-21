Una nueva era en la NBA: arranca la temporada 80 con promesas, leyendas y una agenda cargada

Denver Nuggets sigue entre los aspirantes, liderado por Nikola Jokic y reforzado con Jonas Valanciunas, mientras Houston podría sorprender con Durant a la cabeza.

En el Este, Boston Celtics y Indiana Pacers parten golpeados por las lesiones de Jayson Tatum y Tyrese Haliburton, lo que abre la puerta a los Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell y al prometedor Orlando Magic, que se reforzó con Desmond Bane y Tyus Jones.

New York Knicks, con nuevo entrenador y la llegada de Jordan Clarkson, buscará consolidarse entre los animadores.

Figuras a seguir esta temporada

Dallas Mavericks acapara miradas con el debut de Cooper Flagg, elegido número uno del Draft. El joven alero de 18 años llega desde Duke con credenciales de estrella: 19,2 puntos y 7,5 rebotes de promedio. Compartirá equipo con Kyrie Irving y Anthony Davis.

En tanto, Jokic, Gilgeous-Alexander y Doncic encabezan la lista de candidatos al MVP, mientras Giannis Antetokounmpo y Victor Wembanyama también prometen protagonismo. La liga continúa dominada por el talento europeo, aunque figuras como Anthony Edwards y Jalen Brunson buscan disputarles ese trono.

Entre los veteranos, LeBron James, Kevin Durant y Stephen Curry siguen siendo el gran atractivo: Durant, además, rompió récords al convertirse en el jugador mejor pagado en la historia de la NBA.

Cambios en el calendario y formato de competencia

La temporada contará con 82 partidos por equipo y mantiene la NBA Cup, el torneo que se disputa durante la fase regular. Comenzará el 31 de octubre y finalizará con una Final Four en Las Vegas. La NBA también apuesta por la expansión global: habrá partidos en México, Berlín y Londres. Los playoffs arrancarán el 18 de abril con el formato tradicional y las finales se jugarán en junio. El sistema de play-in se conserva para definir los últimos cupos de postemporada.

Los traspasos más rutilantes

El mercado previo al inicio trajo movimientos de alto impacto. Golden State sumó a Al Horford como refuerzo clave en la pintura, mientras Orlando Magic sorprendió al adquirir a Desmond Bane a cambio de múltiples selecciones del Draft.

Atlanta Hawks se reestructuró con Porzingis y Kennard, Brooklyn Nets incorporó a Michael Porter Jr., y Miami Heat reforzó su rotación con Norman Powell. En Phoenix, la salida de Durant y Beal marcó el inicio de una reconstrucción.