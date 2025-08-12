Así es el lujoso anillo que Cristiano Ronaldo le regaló a Georgina Rodríguez

Fue recién en enero de 2017 cuando la relación se hizo visible para todos, con la aparición de Rodríguez junto a Ronaldo en la ceremonia de los FIFA The Best Awards, donde el futbolista fue galardonado como mejor jugador del año. Ese mismo año, la pareja dio la bienvenida a su primera hija en común, Alana Martina. En ese momento, Cristiano Ronaldo ya era padre de Cristiano Jr. y de los gemelos Eva y Mateo, quienes nacieron mediante gestación subrogada.