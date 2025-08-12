Así es el lujoso anillo que Cristiano Ronaldo le regaló a Georgina Rodríguez
Luego de casi una década de relación, la pareja decidió dar un paso definitivo y oficializar su vínculo con una propuesta de casamiento que sorprendió a sus seguidores.
Cristiano Ronaldo eligió un impactante anillo de lujo para pedirle matrimonio a Georgina Rodríguez, y fue la propia modelo quien difundió la noticia a través de sus redes sociales. En una publicación de Instagram, la argentina expresó con emoción: “sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, dejando en claro la profunda convicción que tiene sobre esta nueva etapa en su vida.
La historia de amor comenzó a finales de 2016, cuando el astro portugués conoció a Rodríguez en una tienda de Gucci ubicada en Madrid, lugar donde ella trabajaba como asistente de ventas. En una entrevista que la influencer concedió en 2020, recordó que su vínculo nació de un “flechazo” inmediato y que, tras reencontrarse en un evento de moda, comenzaron a salir en privado, manteniendo su relación lejos del foco público en un principio.
Fue recién en enero de 2017 cuando la relación se hizo visible para todos, con la aparición de Rodríguez junto a Ronaldo en la ceremonia de los FIFA The Best Awards, donde el futbolista fue galardonado como mejor jugador del año. Ese mismo año, la pareja dio la bienvenida a su primera hija en común, Alana Martina. En ese momento, Cristiano Ronaldo ya era padre de Cristiano Jr. y de los gemelos Eva y Mateo, quienes nacieron mediante gestación subrogada.
En 2021, la pareja anunció que esperaba mellizos; sin embargo, Ángel, uno de ellos, falleció antes de nacer. Bella Esmeralda, la otra melliza, se sumó como la quinta hija en esta familia ensamblada que, aunque preserva gran parte de su privacidad, suele compartir fragmentos de su intimidad en las redes sociales. Actualmente, la familia está radicada en Arabia Saudita, desde donde continúan mostrando su día a día a través de sus perfiles públicos.
