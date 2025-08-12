Peñarol sorprendió a Racing y le ganó 1-0 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025
En un partido sin emociones y con poco fútbol, el conjunto uruguayo encontró la victoria cerca del final. La serie se define la próxima semana en el Cilindro de Avellaneda.
Racing inició este martes un desafío de alto riesgo en la Copa Libertadores 2025 ante el siempre complicado Peñarol, que dio la sorpresa y se impuso 1-0 en el Estadio Campeón del Siglo, por el primer cruce de octavos de final.
El conjunto de Gustavo Costas buscaba sacar un buen resultado que le permita definir en Avellaneda con mayores opciones de clasificación. Si bien la distancia es corta, la "Academia" ahora deberá buscar la remontada ante su gente.
En un encuentro con muchas infracciones y casi nulas ocasiones de gol, el ingresado David Terans marcó el único tanto de la noche a 12 del final. Si bien le marcaron fuera de juego, el VAR luego confirmó la conquista.
La tecnología fue protagonista en el primer tiempo, cuando el árbitro brasileño Raphael Claus, de floja actuación, expulsó a Maravilla Martínez por una infracción para nada grave, pero luego de revisar la jugada, anuló la tarjeta roja.
Cómo llegaban Peñarol y Racing
El rival no es sencillo porque atraviesa un gran momento: lidera el Clausura uruguayo con puntaje ideal en dos fechas, viene de vencer por 3-0 a Nacional en el clásico y se consagró campeón del Torneo Intermedio. El equipo dirigido por Diego Aguirre apenas perdió un partido de los últimos 21 y accedió a esta instancia tras quedar segundo en el Grupo H, detrás de Vélez.
La Academia, en cambio, llega con cierta irregularidad. En el Clausura apenas consiguió una victoria en cuatro fechas, ubicándose 12° en la Zona A con 4 puntos. En su última presentación igualó 1-1 con Boca en La Bombonera, con gol de Santiago Solari. A nivel continental, sin embargo, completó una fase de grupos sólida y se quedó con el primer puesto del Grupo E.
Peñarol vs. Racing: formaciones
- Peñarol: Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.
- Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Peñarol vs. Racing: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Campeón del Siglo.
- Árbitro: Raphael Claus (BRA).
- VAR: Wagner Reway (BRA).
- TV: Fox Sports.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario