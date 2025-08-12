Peñarol sorprendió a Racing y le ganó 1-0 por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Cómo llegaban Peñarol y Racing

El rival no es sencillo porque atraviesa un gran momento: lidera el Clausura uruguayo con puntaje ideal en dos fechas, viene de vencer por 3-0 a Nacional en el clásico y se consagró campeón del Torneo Intermedio. El equipo dirigido por Diego Aguirre apenas perdió un partido de los últimos 21 y accedió a esta instancia tras quedar segundo en el Grupo H, detrás de Vélez.

La Academia, en cambio, llega con cierta irregularidad. En el Clausura apenas consiguió una victoria en cuatro fechas, ubicándose 12° en la Zona A con 4 puntos. En su última presentación igualó 1-1 con Boca en La Bombonera, con gol de Santiago Solari. A nivel continental, sin embargo, completó una fase de grupos sólida y se quedó con el primer puesto del Grupo E.

Peñarol vs. Racing: formaciones

Peñarol: Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.

Peñarol vs. Racing: otros datos

Hora: 21:30.

21:30. Estadio: Campeón del Siglo.

Campeón del Siglo. Árbitro: Raphael Claus (BRA).

Raphael Claus (BRA). VAR: Wagner Reway (BRA).

Wagner Reway (BRA). TV: Fox Sports.