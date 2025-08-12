Polémico: Federico Sturzenegger detalló la vez en que Javier Milei "gemía como si estuviera teniendo sexo"
El funcionario decidió ser un tanto explícito para relatar el supuesto nivel de éxtasis del Presidente con sus propuestas.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, no podía ser menos que el presidente Javier Milei y decidió usar una analogía sexual para graficar el supuesto estado de éxtasis y alegría del mandatario con sus propuestas de ajuste.
El exfuncionario del Gobierno de la Alianza y del macrismo es uno de los ministros más valorados por el libertario, al punto tal que lo agasajó hace algunas semanas junto a su enorme equipo.
El tan destacado ministro dio una entrevista para hablar de los supuestos logros de su gestión y fue muy explícito a la hora de relatar la reacción de Milei cuando le presentó sus propuestas, las que inicialmente había preparado para la candidatura presidencial de Patricia Bullrich.
"Se lo llevamos a Javier. Tuvimos una reunión de seis horas", dijo Sturzenegger sobre sus extensos documentos, esos que varias veces mostró en fotos como para intentar mostrarlos como importantes.
En un fragmento de una entrevista con el periodista oficialista Lucas Morando, contó el funcionario que, al inicio de la gestión, le llevó al presidente una valija "carry on" con propuestas legislativas.
"Tanto se entusiasmaba que por momentos gemía, parecía que estaba teniendo sexo, que estaba teniendo un orgasmo", aseguró Struzenegger.
