La vida después del fútbol: la insólita razón por la que un jugador que compartió cancha con Messi colgó los botines

Sin embargo, la adaptación al fútbol italiano fue más compleja de lo esperado y no logró consolidarse en un plantel repleto de estrellas. De regreso en España, vistió las camisetas de clubes como Real Zaragoza, Girona y Albacete, antes de dar un último giro a su carrera profesional en la liga india, donde defendió los colores del Delhi Dynamos antes de retirarse con 28 años.