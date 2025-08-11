Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su casamiento: "Sí, quiero"

La trágica muerte de Diogo Jota y su hermano André Silva, ocurrida el pasado 3 de julio tras un accidente automovilístico en Zamora, España, sacudió al mundo del fútbol. Mientras miles de personas se acercaron a Gondomar, ciudad natal de ambos, para darle el último adiós al delantero del Liverpool, una ausencia llamó la atención: Cristiano Ronaldo no estuvo presente en el funeral.

El propio CR7 manifestó su dolor por la pérdida a través de las redes sociales, pero decidió no participar de la ceremonia. Y en las últimas horas, el diario Récord de Lisboa reveló el motivo de esa decisión: Cristiano no asiste a funerales desde la muerte de su padre, ocurrida en 2005.

Según el medio portugués, el crack desarrolló un trauma a raíz de aquella experiencia, lo que lo llevó a evitar este tipo de despedidas desde entonces.

La defensa de su hermana y las críticas a los medios

Tras conocerse la ausencia, algunas voces comenzaron a cuestionar la actitud de Ronaldo, lo que provocó una fuerte reacción de su hermana, Katia Aveiro, quien defendió públicamente al futbolista.

“Todos tenemos familia. Es absurdamente vergonzoso ver cómo los canales de televisión, los comentaristas y las redes sociales enfatizan una ausencia en lugar de honrar con respeto el dolor de una familia. Incluso me avergüenza verlo”, escribió Katia en sus redes.

Además, recordó el momento que atravesaron como familia cuando falleció su padre: “Cuando murió mi padre, además del dolor de la pérdida, tuvimos que lidiar con una avalancha de cámaras y curiosos en el cementerio y dondequiera que íbamos”.