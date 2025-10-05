Así fue la tremenda largada de Franco Colapinto en el GP de Singapur: avanzó tres posiciones

El trazado de Marina Bay es conocido por la exigencia física que impone. Sus curvas cerradas obligan a una concentración máxima, mientras que la temperatura y el aire húmedo desgastan a los corredores de manera constante. El récord vigente pertenece a Daniel Ricciardo, con un tiempo de 1:34.486 conseguido en 2024. Todo indica que esta nueva edición no solo pondrá a prueba la habilidad técnica de los pilotos, sino también la resistencia mental y física de quienes aspiran a pelear por el título.