Así fue la tremenda largada de Franco Colapinto en el GP de Singapur: avanzó tres posiciones

El piloto argentino de Alpine tuvo un comienzo impecable en el Gran Premio de Singapur: partió 16° y en los primeros metros logró escalar hasta la 13ª posición.
Franco Colapinto protagonizó una excelente salida en el Gran Premio de Singapur, donde saltó del 16° al 13° puesto apenas iniciada la competencia. Su reacción fue inmediata y, con una maniobra limpia, logró superar a tres rivales en los primeros metros del circuito callejero de Marina Bay. El video compartido por la Fórmula 1 muestra cómo el piloto de Alpine aprovechó los espacios y ejecutó una largada precisa, consolidándose dentro del grupo medio.
Aunque aún no se siente “100% cómodo con el auto”, Colapinto sigue mostrando su evolución en el máximo nivel del automovilismo mundial. La carrera en Singapur, una de las más exigentes del calendario, lo encuentra compitiendo con ritmo y solidez, en un trazado que castiga los errores y premia la concentración.
El trazado de Marina Bay es conocido por la exigencia física que impone. Sus curvas cerradas obligan a una concentración máxima, mientras que la temperatura y el aire húmedo desgastan a los corredores de manera constante. El récord vigente pertenece a Daniel Ricciardo, con un tiempo de 1:34.486 conseguido en 2024. Todo indica que esta nueva edición no solo pondrá a prueba la habilidad técnica de los pilotos, sino también la resistencia mental y física de quienes aspiran a pelear por el título.
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00
- 15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00
- 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
