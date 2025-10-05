La respuesta de Juan Gabrois al "llanto" de José Luis Espert: "Vos narco mentiroso..."

Juan Grabois volvió a apuntar contra Espert y detalló sus acusaciones

El viernes, antes del cruce, Grabois ya había publicado un extenso posteo en el que cuestionó el descargo de Espert. “Lo mandaron a leer un guion. Si no fuera narco, daría lástima. La Libertad Avanza decidió ayudarlo a preparar su descarado descargo. Son una sociedad de cómplices”, escribió.

En ese mensaje, enumeró una serie de puntos que, según él, prueban las mentiras y contradicciones del diputado liberal:

Viajes: habría realizado 35 vuelos “inexplicables” en aviones vinculados al empresario Fred Machado.

Pagos irregulares: habría recibido 200.000 dólares por un trabajo que no concretó.

Bienes no declarados: no incluiría sus campos en sus declaraciones patrimoniales.

Vínculos narcos: firmó un contrato con la minera guatemalteca Minas del Pueblo, involucrada en delitos de narcotráfico.

Red de socios: mantiene lazos con Claudio Ciccarelli, primo de Machado, vinculado a la diputada rionegrina Lorena Villaverde.

Pagos bancarios: los registros del Bank of America mostrarían que los fondos provenían directamente de Machado.

Financiamiento de campaña: Espert habría admitido que Machado fue “uno de los tantos” aportantes, pero sin detallar nombres ni montos.

“El problema no es que tengamos diferencias políticas —concluyó Grabois—. El problema es que no todos somos narcos como vos, Espert”.