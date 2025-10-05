Franco Colapinto ganó posiciones y largará 16° en el Gran Premio de Singapur: el motivo

Se trató de una jornada caótica dominada por las banderas amarillas y el tráfico en pista. El corredor de Alpine, que había finalizado 18°, logró avanzar posiciones luego de que la FIA sancionara a dos autos por irregularidades técnicas, lo que modificó el orden definitivo de largada. Así, a clasificación dio un giro cuando los comisarios técnicos detectaron una apertura antirreglamentaria del DRS en los autos de Alex Albon (Williams) y Carlos Sainz (Ferrari). Ambos fueron penalizados y enviados al fondo de la grilla, lo que elevó a Colapinto hasta el 16° lugar de partida, mientras Gasly quedó en el último puesto.