Franco Colapinto ganó posiciones y largará 16° en el Gran Premio de Singapur: el motivo

El piloto argentino subió dos puestos en la parrilla por una decisión de Alpine: su compañero Pierre Gasly largará desde boxes en el circuito callejero de Marina Bay.
El piloto argentino Franco Colapinto largará desde la posición 16 en el Gran Premio de Singapur, luego de que Pierre Gasly, su compañero en el equipo Alpine, fuera obligado a salir desde boxes por modificaciones en su monoplaza. El cambio en el auto del francés permitió que el argentino gane dos posiciones en la parrilla de salida, donde originalmente había clasificado 18°.
Durante la clasificación del sábado, el bonaerense se mostró molesto por el tráfico en la Q1, que le impidió mejorar su tiempo. Sin embargo, destacó su evolución en las últimas pruebas: “Fue frustrante, pero venimos mejorando en las cinco clasificaciones. Estoy contento con el progreso del equipo”, expresó el joven piloto argentino.
Se trató de una jornada caótica dominada por las banderas amarillas y el tráfico en pista. El corredor de Alpine, que había finalizado 18°, logró avanzar posiciones luego de que la FIA sancionara a dos autos por irregularidades técnicas, lo que modificó el orden definitivo de largada. Así, a clasificación dio un giro cuando los comisarios técnicos detectaron una apertura antirreglamentaria del DRS en los autos de Alex Albon (Williams) y Carlos Sainz (Ferrari). Ambos fueron penalizados y enviados al fondo de la grilla, lo que elevó a Colapinto hasta el 16° lugar de partida, mientras Gasly quedó en el último puesto.
Horario y transmisión del Gran Premio de Singapur
La fecha 18 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se correrá este domingo desde las 9:00 (hora argentina) en el circuito callejero de Marina Bay, uno de los más exigentes del calendario. La carrera podrá verse en vivo por Fox Sports y Disney +.
