Franco Colapinto, tras el GP de Singapur: "Fue una carrera muy frustrante, el auto era inmanejable"
El piloto argentino terminó 16° en Marina Bay y criticó el rendimiento de su Alpine. “Le pongo garra, pero no sale nada. En algunos momentos vamos muy despacio”, lamentó.
Franco Colapinto habló tras finalizar 16° en el Gran Premio de Singapur y se mostró autocrítico con el rendimiento del Alpine. El piloto argentino reconoció que la carrera fue “muy frustrante” y cuestionó la falta de ritmo de su monoplaza, que lo dejó sin chances de mantener las posiciones ganadas en una gran largada.
Después de completar una exigente carrera en Marina Bay, Franco expresó su decepción por el resultado y por el rendimiento de auto, que no respondió al ritmo de sus rivales: “Fue una carrera muy frustrante. Le pongo mucha garra pero no sale nada. Vamos muy despacio y por momentos es inmanejable el auto. No entiendo bien por qué vamos tan lento en algunos momentos”, declaró el bonaerense con mucha bronca.
El joven argentino había protagonizado una gran largada, avanzando del 16° al 13° puesto en las primeras vueltas, pero una parada temprana en boxes y la apuesta fallida al safety car lo relegaron en el clasificador.
Colapinto también comparó su actualidad con la temporada anterior, cuando competía con Williams en la F1: “El año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como las de hoy, pero después podía mantener. Defendí todo lo que pude y me pasaban igual. Es muy frustrante una carrera así”. El piloto argentino completó la competencia con neumáticos medios durante más de 45 vueltas y cruzó la bandera a cuadros en el puesto 16, mientras su compañero Pierre Gasly finalizó 20°.
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00
- 15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00
- 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario