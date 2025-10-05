Franco Colapinto, tras el GP de Singapur: "Fue una carrera muy frustrante, el auto era inmanejable"

Colapinto también comparó su actualidad con la temporada anterior, cuando competía con Williams en la F1: “El año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como las de hoy, pero después podía mantener. Defendí todo lo que pude y me pasaban igual. Es muy frustrante una carrera así”. El piloto argentino completó la competencia con neumáticos medios durante más de 45 vueltas y cruzó la bandera a cuadros en el puesto 16, mientras su compañero Pierre Gasly finalizó 20°.