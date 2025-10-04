El escándalo Espert ya tiene rango global: el Financial Times habla de "tormenta política"
El prestigioso diario británico da cuenta del escándalo que sacude al "atribulado gobierno de Javier Milei" en el marco de la grave crisis financiera del país.
El escándalo protagonizado por José Luis Espert ya escaló a nivel internacional, redundando en medios de todo el mundo y, sobre todo, en aquellos que alguna vez ponderaron positivamente la gestión de Javier Milei.
En concreto, en el Financial Times, uno de los diarios económicos más influyentes del mundo que ahora da cuenta de la “tormenta política” desatada por el estrecho vínculo entre el diputado y candidato libertario y el presunto narco con pedido de captura en los Estados Unidos Federico Fred Machado, que tomó estado público.
Referencia ineludible para los mercados e inversores de todo el mundo, la publicación británica acaba de publicar un artículo titulado "Se profundizan los problemas de Javier Milei por los vínculos de su aliado con presunto narcotraficante".
El texto refiere a una "nueva tormenta política" para el "atribulado gobierno de Javier Milei" en el marco de la "creciente lista de problemas para Milei antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre".
Un escándalo tras otro en medio de la incertidumbre financiera
El artículo de FT subraya que el escándalo estalló después de que "uno de sus principales candidatos para las próximas elecciones de mitad de período admitiera haber recibido 200.000 dólares de un empresario bajo investigación por tráfico de drogas".
Al mismo tiempo recuerda que la gestión libertaria ya venía golpeada por "una serie de derrotas políticas" que pusieron en duda la ejecución de las reformas, lo que desató "una corrida perjudicial del peso y una venta masiva de bonos".
La nota, firmada por la periodista Ciara Nugent también trae a colación otro escánalo que puso en jaque al Gobierno: los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, que mencionan a Karina Milei como presunta destinataria de coimas derivadas de la compra de medicamentos por ese organismo.
"Milei calificó las acusaciones de 'todas mentiras' y defendió a su hermana, pero los analistas advierten que el escándalo ha complicado el mensaje anticorrupción que lo ayudó a derrotar a los peronistas", advierte la publicación.
Que concluye señalando que, si bien la promesa de apoyo financiero de los Estados Unidos trajo un alivio temporal la semana pasada, "los activos argentinos han vuelto a caer en los últimos días debido a que los inversores se preocuparon por la falta de detalles".
