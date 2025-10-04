El escándalo Espert ya tiene rango global: el Financial Times habla de "tormenta política"

El artículo de FT subraya que el escándalo estalló después de que "uno de sus principales candidatos para las próximas elecciones de mitad de período admitiera haber recibido 200.000 dólares de un empresario bajo investigación por tráfico de drogas".

Al mismo tiempo recuerda que la gestión libertaria ya venía golpeada por "una serie de derrotas políticas" que pusieron en duda la ejecución de las reformas, lo que desató "una corrida perjudicial del peso y una venta masiva de bonos".

La nota, firmada por la periodista Ciara Nugent también trae a colación otro escánalo que puso en jaque al Gobierno: los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, que mencionan a Karina Milei como presunta destinataria de coimas derivadas de la compra de medicamentos por ese organismo.

"Milei calificó las acusaciones de 'todas mentiras' y defendió a su hermana, pero los analistas advierten que el escándalo ha complicado el mensaje anticorrupción que lo ayudó a derrotar a los peronistas", advierte la publicación.

Que concluye señalando que, si bien la promesa de apoyo financiero de los Estados Unidos trajo un alivio temporal la semana pasada, "los activos argentinos han vuelto a caer en los últimos días debido a que los inversores se preocuparon por la falta de detalles".