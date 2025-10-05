EN VIVOFórmula 1
Franco Colapinto pagó caro la estrategia de Alpine y terminó 16° en el Gran Premio de Singapur
El piloto argentino había tenido un gran inicio, pero una parada temprana y la apuesta fallida al safety car arruinaron sus chances de sumar puntos en Marina Bay.
Franco Colapinto completó una exigente carrera en el Gran Premio de Singapur y finalizó 16° tras una arriesgada estrategia de Alpine. La escudería apostó a una parada temprana esperando un safety car que nunca apareció, lo que comprometió su rendimiento y lo dejó sin posibilidades de pelear por los puntos.
El argentino tuvo un comienzo prometedor en el Gran Premio de Singapur. Luego de largar desde el puesto 16, ejecutó una gran salida y rápidamente se colocó 13°, consolidando un sólido ritmo con su Alpine. Sin embargo, en la vuelta 15, el equipo decidió detenerlo en boxes para cambiar neumáticos, una jugada que apostaba a la entrada de un safety car que nunca llegó. La estrategia terminó costándole caro: Colapinto cayó al puesto 18 y perdió ritmo frente a sus rivales.
A pesar del contratiempo, el joven piloto argentino mantuvo un buen ritmo de carrera, escalando hasta la posición 14 en la vuelta 42. En la 55, se encontraba 13°, pero aún debía aguantar con neumáticos totalmente gastados lo que terminó relegándolo nuevamente. Con neumáticos medios durante más de 45 vueltas, el desgaste fue notorio y cruzó la bandera a cuadros en el puesto 16, sin poder sumar puntos. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tuvo un fin de semana aún más complicado y finalizó 19°.
Geor Russell ganó y Max Verstappen volvió al podio
El triunfo en Marina Bay fue para George Russell (Mercedes), seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren), quienes completaron el podio. La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Japón, donde Colapinto buscará revancha y una mejor performance con el Alpine.
El minuto a minuto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur
Fórmula 1: el calendario del GP de Singapur y todo lo que hay que saber
El viernes se desarrollarán las dos primeras tandas de entrenamientos libres, de 6.30 a 7.30 y de 10.00 a 11.00. El sábado se repetirá la rutina con la tercera sesión a las 6.30 y la clasificación a partir de las 10.00, donde se definirá el orden de largada. Finalmente, la carrera será el domingo a las 9.00, con transmisión para toda la región.
Viernes 3 de octubre
- Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30
- Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00
Sábado 4 de octubre
- Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30
- Clasificación: 10.00 a 11.00
Domingo 5 de octubre
- Carrera: 09.00
Las carreras de Franco Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 13- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00
- 15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00
- 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
* Todos los horarios son de Argentina
