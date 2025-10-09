Atención Racing: el duro castigo que recibió Adrián Balboa por escupir a Marcos Acuña

posteo balboa

La situación sumó más tensión al cierre del encuentro: mientras River celebraba su clasificación, Acuña -exjugador de Racing entre 2014 y 2017- fue insultado por parte de los hinchas de la Academia, que lo acusaron de traidor por sumarse al Millonario. El lateral respondió con una serie de jueguitos con la cabeza, lo que desató la furia de algunos simpatizantes y derivó en un intercambio de gestos y reproches que continuó camino a los vestuarios.

Con esta resolución, Balboa quedará marginado de los próximos tres partidos de Racing en la Copa Argentina, aunque podrá ser tenido en cuenta por Gustavo Costas en el campeonato local. El uruguayo, apodado “Rocky”, había sido uno de los refuerzos importantes de la Academia este año y su comportamiento generó sorpresa incluso dentro del plantel.