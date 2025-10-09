Atención Racing: el duro castigo que recibió Adrián Balboa por escupir a Marcos Acuña
El delantero uruguayo fue sancionado por el Tribunal de Disciplina de la AFA tras su agresión al lateral de la Selección Argentina. Cumplirá solo en la Copa Argentina.
El clima tenso que dejó el cruce entre Racing y River por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025 tuvo una consecuencia directa: Adrián Balboa fue sancionado con tres partidos de suspensión luego del escupitajo que lanzó hacia Marcos Acuña tras el pitazo final en el Gigante de Arroyito. El hecho, registrado por las cámaras, generó repudio generalizado y derivó en una dura resolución disciplinaria.
El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) basó su decisión en el artículo 13, inciso 1, apartado i) del Código Disciplinario, que prevé “al menos tres partidos de suspensión o un período adecuado de tiempo por agredir -mediante codazos, patadas, mordiscos o escupitajos- a un adversario o a cualquier persona que no sea un oficial de partido”.
Así, el delantero uruguayo deberá cumplir la sanción exclusivamente en el certamen federal, por lo que podrá seguir jugando en el Torneo Clausura 2025, una buena noticia para la Academia ante la lesión de Elías Torres.
Balboa, visiblemente afectado por la repercusión del episodio, publicó al día siguiente un comunicado en sus redes sociales en el que pidió disculpas públicas. Sin embargo, evitó mencionar a Acuña en su mensaje: “Quiero pedir perdón por mi reacción en el partido. También a todos los que se sintieron ofendidos o agredidos por mi accionar. Esto nunca me había pasado como profesional y me comprometo a que no volverá a ocurrir”.
La situación sumó más tensión al cierre del encuentro: mientras River celebraba su clasificación, Acuña -exjugador de Racing entre 2014 y 2017- fue insultado por parte de los hinchas de la Academia, que lo acusaron de traidor por sumarse al Millonario. El lateral respondió con una serie de jueguitos con la cabeza, lo que desató la furia de algunos simpatizantes y derivó en un intercambio de gestos y reproches que continuó camino a los vestuarios.
Con esta resolución, Balboa quedará marginado de los próximos tres partidos de Racing en la Copa Argentina, aunque podrá ser tenido en cuenta por Gustavo Costas en el campeonato local. El uruguayo, apodado “Rocky”, había sido uno de los refuerzos importantes de la Academia este año y su comportamiento generó sorpresa incluso dentro del plantel.
