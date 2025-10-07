Baja sensible en Racing: un futbolista se rompió los ligamentos y no jugará ante Flamengo por Libertadores
El jugador sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y será baja por al menos ocho meses. Gustavo Costas pierde una pieza clave para las semifinales.
La mala noticia sacudió el entrenamiento de Racing y generó preocupación en todo el mundo académico. El joven delantero Elías Torres sufrió la rotura de ligamentos cruzados, lesión que lo dejará fuera de las canchas entre ocho y nueve meses.
El atacante, que había llegado esta temporada desde Aldosivi, se lesionó en el partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, cuando debió abandonar el campo entre lágrimas y con claros signos de dolor.
El propio club confirmó la gravedad del diagnóstico con un mensaje en redes sociales: “Elías Torres sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Será intervenido quirúrgicamente en los próximos días. ¡Fuerza Elías!”.
Gustavo Costas pierde una pieza clave antes del cruce con Flamengo por Copa Libertadores
La lesión representa un serio contratiempo para Gustavo Costas, que contaba con Torres como una alternativa ofensiva importante para enfrentar al Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores. El primer encuentro se jugará el miércoles 22 de octubre en Río de Janeiro, mientras que la revancha será una semana después en Buenos Aires.
Ante esta baja, el cuerpo técnico analiza distintas variantes tácticas para reacomodar el ataque y no descarta reforzarse, ya que el reglamento de Conmebol permite incorporar un jugador en caso de lesiones graves para poder suplirlas sin problemas en la temporada.
Una recuperación larga y desafiante para Elías Torres
El proceso de rehabilitación de Elías Torres demandará entre ocho y nueve meses, por lo que se perderá el cierre de la temporada local y toda la recta final de la Libertadores. El joven de 22 años venía mostrando un rendimiento ascendente y se había ganado la confianza del entrenador, por lo que su lesión supone una dura pérdida tanto en lo deportivo como en lo anímico para el plantel académico.
