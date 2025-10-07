Baja sensible en Racing: un futbolista se rompió los ligamentos y no jugará ante Flamengo por Libertadores

Ante esta baja, el cuerpo técnico analiza distintas variantes tácticas para reacomodar el ataque y no descarta reforzarse, ya que el reglamento de Conmebol permite incorporar un jugador en caso de lesiones graves para poder suplirlas sin problemas en la temporada.

Una recuperación larga y desafiante para Elías Torres

El proceso de rehabilitación de Elías Torres demandará entre ocho y nueve meses, por lo que se perderá el cierre de la temporada local y toda la recta final de la Libertadores. El joven de 22 años venía mostrando un rendimiento ascendente y se había ganado la confianza del entrenador, por lo que su lesión supone una dura pérdida tanto en lo deportivo como en lo anímico para el plantel académico.