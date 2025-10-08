Cuáles son los delanteros que interesan en Racing para reemplazar a Elías Torres

sebastian villa.jpg

En consecuencia, los apuntados con mayores chances son Ronaldo Martínez, actual delantero de Platense, y Enzo Copetti, de Rosario Central. Martínez es uno de los preferidos de Costas, quien ya lo había tenido en carpeta cuando Racing buscaba reemplazar a Maximiliano Salas, transferido a River meses atrás. Copetti, por su parte, representa un nombre conocido en Avellaneda: fue parte del plantel campeón con Fernando Gago y mantiene buena relación con la institución.

El club de Avellaneda deberá definir con celeridad. El reloj corre y el plazo reglamentario se agota. Si la Secretaría Técnica aprueba la gestión y las negociaciones avanzan sin trabas, el club podría cerrar la llegada de un nuevo atacante en las próximas horas, buscando reforzar un plantel que todavía sueña con pelear el Clausura y alcanzar la gloria continental en la Libertadores.