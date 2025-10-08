Cuáles son los delanteros que interesan en Racing para reemplazar a Elías Torres
La rotura del ligamento cruzado del delantero habilitó al club a incorporar un refuerzo desde el fútbol local. Gustavo Costas y la dirigencia deben resolverlo en los próximos días.
La lesión de Elías Torres alteró los planes de Racing y de Gustavo Costas justo en la recta final de la temporada. El delantero cordobés, pieza importante en el esquema ofensivo, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha durante el empate 0-0 frente a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2025, y su recuperación demandará al menos seis meses.
La baja no solo representa un golpe futbolístico, sino también una oportunidad reglamentaria: la de incorporar un reemplazante antes del cierre del período habilitado. El reglamento de la AFA permite que un equipo sume un jugador en caso de una lesión grave, siempre que el futbolista afectado quede inhabilitado por más de cuatro meses y no se haya completado el 70% del campeonato. Racing cumple ambos requisitos, ya que la lesión se produjo justo en la fecha 11.
Por eso, el club tiene la posibilidad de incorporar a un atacante proveniente del fútbol argentino en los próximos cinco días. La urgencia es doble: si la dirigencia actúa con rapidez y concreta la operación antes del inicio de la próxima jornada, el nuevo jugador también podrá ser inscripto en la lista de la Copa Libertadores, donde la Academia ya piensa en las semifinales. Esa posibilidad convierte la decisión en estratégica, no solo para el ámbito local sino también continental.
Costas y Milito se debaten un refuerzo para Racing: las posibilidades en carpeta
Entre los nombres que maneja la Secretaría Técnica junto al cuerpo técnico aparecen alternativas de distinto perfil. Gustavo Costas ya había manifestado su interés por delanteros con experiencia y potencia, como Milton Giménez (Boca), Alexis Cuello (San Lorenzo) y Sebastián Villa (Independiente Rivadavia). Sin embargo, esas opciones se consideran difíciles de concretar tanto por cuestiones económicas como por el contexto institucional de los clubes involucrados.
En consecuencia, los apuntados con mayores chances son Ronaldo Martínez, actual delantero de Platense, y Enzo Copetti, de Rosario Central. Martínez es uno de los preferidos de Costas, quien ya lo había tenido en carpeta cuando Racing buscaba reemplazar a Maximiliano Salas, transferido a River meses atrás. Copetti, por su parte, representa un nombre conocido en Avellaneda: fue parte del plantel campeón con Fernando Gago y mantiene buena relación con la institución.
El club de Avellaneda deberá definir con celeridad. El reloj corre y el plazo reglamentario se agota. Si la Secretaría Técnica aprueba la gestión y las negociaciones avanzan sin trabas, el club podría cerrar la llegada de un nuevo atacante en las próximas horas, buscando reforzar un plantel que todavía sueña con pelear el Clausura y alcanzar la gloria continental en la Libertadores.
