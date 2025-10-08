El respetuoso mensaje de Marcos Rojo por la muerte de Miguel Ángel Russo

Desde aquel faltazo en la previa al mano a mano contra Independiente por los cuartos de final del Torneo Apertura que el central, por momentos capitán del equipo, mantenía una interna con la dirigencia de Juan Román Riquelme. Las versiones iban desde un supuesto asado en el que el defensor se quejó por los salarios, hasta algunos actos de indisciplina.

Lo cierto es que con la vuelta de Miguel, de cara al Mundial de Clubes, Rojo no sumó más minutos y luego de un cara a cara que el propio futbolista luego detalló, terminó marchándose del "Xeneize" para recalar en Racing.

Fue hace un puñado de días cuando Rojo rompió el silencio y explicó los motivos de su salida de Boca, apuntando de lleno contra Russo. En diálogo con F90, el excapitán contó que fue el propio entrenador quien le comunicó que no lo tendría más en cuenta por una cuestión de edad.

“Yo le pregunté si me iba a tener en cuenta y me dijo 'la verdad que no'. La verdad que es duro lo que me dijo, pero lo voy a decir. Me dijo que ya no tenía la edad y no podía jugar al nivel necesario para Boca”, reveló el actual jugador de Racing.

rojo