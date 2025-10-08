El respetuoso mensaje de Marcos Rojo por la muerte de Miguel Ángel Russo
El ahora defensor de Racing había dejado Boca algo enfrentado con el entrenador del "Xeneize", pero este miércoles no dudó en despedirlo.
El mundo del fútbol se encuentra conmocionado por la muerte del DT de Boca, Miguel Ángel Russo, y pese a las diferencias que tuvo y que lo obligaron a salir del "Xeneize", el futbolista Marcos Rojo, hoy en Racing, también se despidió de su exentrenador.
El aguerrido defensor central compartió en sus historias de Instagram un mensaje de la "Academia", en un claro gesto de respeto hacia el emblemático entrenador.
"Racing Club lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador del plantel profesional entre los años 2010 y 2011 y con una destacada trayectoria en el fútbol argentino. Le enviamos un cálido abrazo a su familia, seres queridos y allegados", dice el comunicado del club de Avellaneda que fue replicado por Rojo.
El tercer ciclo de Russo en Boca había arrancado con tensiones con Rojo, hasta entonces uno de los referentes pero apuntado por la dirigencia por diversos motivos extrafutbolísticos.
Desde aquel faltazo en la previa al mano a mano contra Independiente por los cuartos de final del Torneo Apertura que el central, por momentos capitán del equipo, mantenía una interna con la dirigencia de Juan Román Riquelme. Las versiones iban desde un supuesto asado en el que el defensor se quejó por los salarios, hasta algunos actos de indisciplina.
Lo cierto es que con la vuelta de Miguel, de cara al Mundial de Clubes, Rojo no sumó más minutos y luego de un cara a cara que el propio futbolista luego detalló, terminó marchándose del "Xeneize" para recalar en Racing.
Fue hace un puñado de días cuando Rojo rompió el silencio y explicó los motivos de su salida de Boca, apuntando de lleno contra Russo. En diálogo con F90, el excapitán contó que fue el propio entrenador quien le comunicó que no lo tendría más en cuenta por una cuestión de edad.
“Yo le pregunté si me iba a tener en cuenta y me dijo 'la verdad que no'. La verdad que es duro lo que me dijo, pero lo voy a decir. Me dijo que ya no tenía la edad y no podía jugar al nivel necesario para Boca”, reveló el actual jugador de Racing.
