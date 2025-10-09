Teo Gutiérrez despidió a Miguel Ángel Russo con el tema favorito del entrenador: "Te gustaba esa"
El delantero colombiano, exjugador de River y Racing, compartió recuerdos y consejos que el entrenador le dejó y que marcaron su carrera.
El fútbol argentino y sudamericano continúa de luto por la partida de Miguel Ángel Russo, figura entrañable del deporte y referente de varias generaciones de futbolistas. Uno de los mensajes más sentidos llegó desde Colombia, de parte de Teófilo Gutiérrez, exjugador de River y Racing, hoy delantero de Junior de Barranquilla.
A través de una serie de historias en Instagram, el jugador compartió recuerdos junto al técnico, con quien forjó una gran relación durante su paso por Racing en 2011, luego de su salida del Trabzonspor de Turquía. El atacante acompañó las imágenes con el tema “Después de ti” de Los del Fuego, una de las canciones preferidas de Russo. “Te gustaba esa canción”, escribió el delantero junto al video.
“Después de ti”: la canción que unió a Teo y Russo
El tema elegido por Gutiérrez expresa la tristeza y el vacío que deja una pérdida profunda, pero también la esperanza de renacer. Según el propio jugador, la letra refleja el espíritu de Russo: un hombre que amó el fútbol por encima de todo, incluso en los momentos más duros de su vida.
Fragmentos de la canción compartidos por Teo en sus redes resonaron con fuerza entre los hinchas: “Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor… Dejaré que el tiempo cure todas las heridas, y aunque me queme por dentro, sé que voy a renacer… ¿Después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada. Nada de nada.”
Además de la canción, Teófilo publicó un emotivo video en el que se lo ve abrazando a Russo en Bogotá, antes de un partido entre Junior y Millonarios, equipo que el técnico dirigía en ese momento. “Gracias por tu nobleza”, escribió el delantero junto al clip.
En varias entrevistas, Gutiérrez recordó el rol clave que tuvo Russo en su carrera. En diálogo con Win Sports en 2020, expresó: “Me rescató en el fútbol tras lo que viví en Turquía. Salvó mi carrera. Confió en mí desde el primer día. Esa noche hablamos y me dijo: ‘Vos solo disfrutá’. Por eso le agradezco al profe; es más que un entrenador, es un amigo y un padre.”
La despedida de Teo Gutiérrez se suma a los múltiples homenajes que futbolistas, clubes e hinchas compartieron para despedir a Miguel Ángel Russo, un técnico querido y respetado que dejó una huella imborrable dentro y fuera de la cancha.
