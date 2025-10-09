Teo Gutiérrez despidió a Miguel Ángel Russo con el tema favorito del entrenador: "Te gustaba esa"

image

Además de la canción, Teófilo publicó un emotivo video en el que se lo ve abrazando a Russo en Bogotá, antes de un partido entre Junior y Millonarios, equipo que el técnico dirigía en ese momento. “Gracias por tu nobleza”, escribió el delantero junto al clip.

En varias entrevistas, Gutiérrez recordó el rol clave que tuvo Russo en su carrera. En diálogo con Win Sports en 2020, expresó: “Me rescató en el fútbol tras lo que viví en Turquía. Salvó mi carrera. Confió en mí desde el primer día. Esa noche hablamos y me dijo: ‘Vos solo disfrutá’. Por eso le agradezco al profe; es más que un entrenador, es un amigo y un padre.”

La despedida de Teo Gutiérrez se suma a los múltiples homenajes que futbolistas, clubes e hinchas compartieron para despedir a Miguel Ángel Russo, un técnico querido y respetado que dejó una huella imborrable dentro y fuera de la cancha.