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Balón de Oro 2026: posiciones, ganador y minuto a minuto
Tuvo lugar este lunes en el London Palladium Theatre la 70° edición de la prestigiosa gala de France Football.
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Lionel Messi no estará en la gala del Balón de Oro: por qué decidió no viajar a Londres
El planeta fútbol se detuvo este lunes para coronar al mejor jugador del año. En una jornada histórica, cargada de expectativa y con un hermetismo absoluto por parte de la revista France Football, se llevó a cabo la 70° edición de la entrega del Balón de Oro 2026, que lo tuvo a Harry Kane como gran ganador de la noche.
Los fanáticos alrededor del globo aguardaban el desenlace en una nómina de candidatos repleta de estrellas de la talla de Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane. Lionel Messi, en tanto, no estuvo presente en la gala.
Por primera vez en la historia del trofeo, la gala abandonó territorio francés para trasladarse al emblemático London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. La elección de la sede británica rindió tributo a Sir Stanley Matthews, legendario delantero inglés que se convirtió en el primer futbolista en alzar el galardón en 1956.
Balón de Oro 2026 EN VIVO: el minuto a minuto de la ceremonia
Los argentinos que van por todo en el Balón de Oro 2026
La representación albiceleste vuelve a marcar agenda entre la elite mundial. En la lista principal de 30 nominados al mejor futbolista de la temporada destacan dos nombres clave de la Selección Argentina:
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Lionel Messi: La figura del Inter Miami vuelve a integrar el lote de candidatos internacionales tras su impecable rendimiento con el seleccionado nacional.
Lautaro Martínez: El goleador y capitán del Inter de Milán llega respaldado por una temporada arrasadora en las redes europeas que lo posiciona en la discusión principal.
Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez integra la nómina de diez ternados para adueñarse nuevamente del Trofeo Lev Yashin al mejor arquero del mundo. El guardameta marplatense competirá palmo a palmo frente a figuras de la talla de Thibaut Courtois, Yassine Bounou y Unai Simón.
Horarios y cómo ver la gala en vivo
El inicio de la ceremonia oficial está programado para las 17:00 (hora de Argentina). La transmisión para todo el continente se podrá seguir en directo por la plataforma de streaming DAZN y de manera gratuita a través del canal oficial de Claro Sports en YouTube.
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