Se retrasó la gala del Balón de Oro 2026: el insólito motivo
La ceremonia prevista en el London Palladium Theatre debió posponer sus relojes media hora. Las grandes figuras nominadas sufrieron demoras para llegar al recinto.
Un imprevisto logístico alteró por completo la previa de la gran fiesta del fútbol mundial. A pocos minutos de que se pusiera en marcha la ceremonia oficial de la 70° edición del Balón de Oro 2026, la organización confirmó de manera oficial que la gala se retrasará media hora, modificando los planes previstos en el emblemático London Palladium Theatre de la capital británica.
La decisión de postergar el inicio —que estaba programado originalmente para las 17:00 (hora de Argentina)— se debió a las graves dificultades en el tránsito y los accesos que complicaron la llegada de las delegaciones. Según trascendió, el grueso de las grandes estrellas nominadas, directivos y figuras internacionales se encontró con embotellamientos monumentales en las calles de Londres, provocando que casi ningún protagonista pisara la alfombra roja a la hora estipulada.
Ante este panorama y con el objetivo de evitar un teatro semivacío en el arranque de la transmisión televisiva global, las autoridades de France Football optaron por estirar el reloj a la espera de que la marea de limusinas logre sortear el caos vehicular y completar el ingreso de los candidatos al máximo galardón individual.
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Estos son los 10 finalistas al Balon de Oro 2026
- Ousmane Dembélé
- Erling Haaland
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Kylian Mbappé
- Lionel Messi
- Michael Olise
- Fabián Ruiz Rodri
- Lamine Yamal
Todos los premios que se entregarán en la gala del Balón de Oro 2026
- Balón de Oro: Mejor jugador (masculino y femenino)
- Trofeo Kopa: Mejor jugador joven (masculino y femenino - 21 años)
- Trofeo Yashin: Mejor arquero (masculino y femenino)
- Trofeo Gerd Müller: Máximo goleador de la temporada (masculino y femenino)
- Trofeo Johan Cruyff: Mejor entrenador o entrenadora del año (masculino y femenino)
- Club del Año: Mejor equipo de la temporada (masculino y femenino)
- Premio Sócrates: Reconocimiento a proyectos de labor social y compromiso solidario en el fútbol
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