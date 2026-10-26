Se retrasó la gala del Balón de Oro 2026: el insólito motivo

La decisión de postergar el inicio —que estaba programado originalmente para las 17:00 (hora de Argentina)— se debió a las graves dificultades en el tránsito y los accesos que complicaron la llegada de las delegaciones. Según trascendió, el grueso de las grandes estrellas nominadas, directivos y figuras internacionales se encontró con embotellamientos monumentales en las calles de Londres, provocando que casi ningún protagonista pisara la alfombra roja a la hora estipulada.