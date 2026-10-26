Lionel Messi no estará en la gala del Balón de Oro: por qué decidió no viajar a Londres
El capitán de la Selección Argentina se ausentará de la ceremonia organizada por France Football después de una intensa agenda de viajes entre Europa y Estados Unidos.
Lionel Messi no viajará a Londres para participar de la ceremonia del Balón de Oro, que se realizará este lunes en el London Palladium. El astro argentino, actualmente en Inter Miami, decidió no asistir después de varios días de compromisos y traslados entre distintos puntos del mundo.
La ausencia del rosarino llamó la atención porque integra la lista de 30 candidatos al prestigioso galardón. Su temporada con el conjunto estadounidense y sus actuaciones con la Selección Argentina lo mantienen entre los futbolistas destacados de la votación.
La intensa agenda de Messi antes de la gala
La decisión de Messi llegó después de una seguidilla de viajes que comenzó en España, donde el viernes recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en Oviedo. Luego, el capitán argentino viajó a Nueva York para disputar con Inter Miami un encuentro frente a New York Red Bulls por la MLS, que terminó con derrota por 2-0.
Más tarde regresó a Miami, donde participó de la segunda edición de la Messi Cup. Tras esa exigente agenda, el delantero optó por no sumar otro traslado internacional y se ausentará de la ceremonia que se desarrollará en Inglaterra a partir de las 17 de este lunes.
Messi, entre los candidatos al Balón de Oro
Aunque no estará en Londres, el nombre del argentino figura entre los 30 nominados al premio que entrega la revista France Football. La presencia de Messi en la lista vuelve a ponerlo en la discusión por una distinción que ya ganó en ocho oportunidades.
Entre sus competidores aparecen figuras de primer nivel, como Lamine Yamal, Rodri, Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Ousmane Dembélé, entre otros.
La ceremonia se realizará en el London Palladium y reunirá a algunos de los principales protagonistas de la temporada internacional. La ausencia de Messi será uno de los datos destacados de una gala que despierta expectativa por conocer quién se quedará con el premio.
Los 30 nominados al Balón de Oro masculino 2026
- Jude Bellingham
- Pau Cubarsí
- Marc Cucurella
- Ousmane Dembélé
- Luis Díaz
- Bruno Fernandes
- Gabriel
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Lamine Yamal
- Sadio Mané
- Marquinhos
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Nuno Mendes
- Lionel Messi
- João Neves
- Michael Olise
- Willian Pacho
- Julián Quiñones
- Declan Rice
- Rodri
- Fabián Ruiz
- William Saliba
- Ferran Torres
- Dayot Upamecano
- Vinícius Júnior
- Vitinha
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