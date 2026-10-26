Lionel Messi no estará en la gala del Balón de Oro: por qué decidió no viajar a Londres

Entre sus competidores aparecen figuras de primer nivel, como Lamine Yamal, Rodri, Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Ousmane Dembélé, entre otros.

La ceremonia se realizará en el London Palladium y reunirá a algunos de los principales protagonistas de la temporada internacional. La ausencia de Messi será uno de los datos destacados de una gala que despierta expectativa por conocer quién se quedará con el premio.

Los 30 nominados al Balón de Oro masculino 2026