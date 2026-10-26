Balón de Oro 2026: en qué puesto quedó Lionel Messi
Harry Kane se quedó con el premio que organiza France Football y que lo tuvo al mejor futbolista de todos los tiempos en el top 10.
En una nueva gala del fútbol internacional celebrada en París, se entregó el premio al Balón de Oro 2026, reconociendo a los futbolistas más destacados de la última temporada y que lo tuvo a Lionel Messi una vez más como protagonista entre los 10 mejores, aunque no puedo alzarse con el premio.
A sus 39 años y compitiendo en la Major League Soccer (MLS) con la camiseta del Inter Miami, Messi volvió a ratificar su vigencia absoluta en la élite mundial al finalizar en la quinta posición del ranking global elaborado por la revista France Football.
La ceremonia consagró como vencedor al delantero inglés Harry Kane, quien se quedó con el galardón tras un año demoledor en materia goleadora. El podio lo completaron el francés Kylian Mbappé en el segundo lugar y la joya del Barcelona, Lamine Yamal, en la tercera colocación.
Lionel Messi, otra vez protagonista de la gala del Balón de Oro
La cuarta colocación de Messi adquiere un valor distintivo: se trata de la primera vez que un futbolista que no se desempeña en las principales ligas europeas logra ubicarse dentro del Top 5 mundial.
Tras haber conquistado su octavo Balón de Oro en 2023, la presencia constante del capitán de la Selección Argentina entre los mejores del planeta refleja su impacto decisivo tanto en la franquicia de Florida como en el seleccionado nacional durante los compromisos internacionales de la temporada.
Así quedó el Top 5 del Balón de Oro 2026
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Harry Kane (Inglaterra / Bayern Múnich) — Ganador
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Kylian Mbappé (Francia / Real Madrid)
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Lamine Yamal (España / Barcelona)
- Rodri (España / Barcelona)
Lionel Messi (Argentina / Inter Miami)
Con este resultado, el astro rosarino sumó una nueva distinción a su récord personal, manteniéndose en los puestos de vanguardia del fútbol mundial a más de dos décadas de su debut profesional.
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