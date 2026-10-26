Escándalo en el Balón de Oro 2026: publicaron que Harry Kane era el ganador y luego lo borraron
La web oficial del trofeo subió un artículo anunciando el triunfo del delantero inglés. Tras el revuelo, publicaron notas similares de Lamine Yamal y Mbappé para tapar el insólito error.
Un episodio insólito y sin precedentes sacudió las horas previas a la 70° entrega del Balón de Oro 2026 en el London Palladium Theatre. En medio del hermetismo histórico que caracteriza a la revista France Football, la página web oficial del galardón publicó por error un artículo periodístico en el que daba como ganador al delantero británico Harry Kane, desatando un verdadero escándalo en las redes sociales.
Poco después —a más de cuatro horas del inicio del tramo final de la ceremonia—, comenzó a viralizarse una nota titulada "Harry Kane gana el Balón de Oro 2026". La filtración causó estupor en la prensa internacional y entre los fanáticos, quienes especularon con que la organización había fallado en resguardar el secreto de la votación definida a fines de septiembre.
Para intentar contrarrestar el impacto y desactivar la crisis de reputación, la plataforma digital del evento reaccionó minutos más tarde publicando artículos idénticos que daban como triunfadores a otros contendientes de la nómina, tales como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Lionel Messi. Unos minutos más tarde, las publicaciones fueron dadas de baja de manera definitiva del sitio.
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El insólito despiste de producción no solo afectó a la categoría masculina. En el cuadro femenino, la web oficial también llegó a subir contenidos dando como ganadoras a Alexia Putellas y Ewa Pajor antes de limpiar el portal. Entre la confusión y el malestar por la falla del sistema informático, la expectativa por conocer al verdadero dueño de la estatuilla dorada alcanzó niveles de tensión inéditos en la previa del evento estelar en suelo londinense y dentro de poco se conocerá si fue un simple error.
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