Escándalo en el Balón de Oro 2026: publicaron que Harry Kane era el ganador y luego lo borraron

El insólito despiste de producción no solo afectó a la categoría masculina. En el cuadro femenino, la web oficial también llegó a subir contenidos dando como ganadoras a Alexia Putellas y Ewa Pajor antes de limpiar el portal. Entre la confusión y el malestar por la falla del sistema informático, la expectativa por conocer al verdadero dueño de la estatuilla dorada alcanzó niveles de tensión inéditos en la previa del evento estelar en suelo londinense y dentro de poco se conocerá si fue un simple error.