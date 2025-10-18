Quién es Toni Fernández, el delantero de 17 años que puede debutar en La Liga con el Barcelona

El joven atacante, que puede desempeñarse tanto como extremo como delantero, se benefició de las numerosas ausencias en la delantera culé —Raphinha, Ferran Torres y Lewandowski entre ellos—, lo que llevó a Hansi Flick a confiar en él. “Ha entrenado muy bien, es su segundo año con nosotros y está muy bien”, comentó el entrenador alemán en DAZN, dejando entrever que Toni podría ocupar la banda izquierda, el centro de ataque o alternar posiciones con Rashford, mientras que por la derecha se ubicará Lamine Yamal, que regresa tras su reciente debut.