Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barcelona vs. Olympiacos

El Barça viene de un triunfo sufrido frente al Girona en LaLiga, que le permitió cortar una racha de dos derrotas consecutivas y mantenerse a dos puntos del Real Madrid, su próximo rival en el clásico español. Sin embargo, la irregularidad y la cantidad de bajas por lesión mantienen en alerta al cuerpo técnico. La exigencia es máxima, sobre todo porque en este nuevo formato.