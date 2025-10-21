Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barcelona vs. Olympiacos
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Barcelona vs. Olympiacos por la Champions League 2025/26.
En un duelo, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League 2025/26, Barcelona enfrentará este martes al Olympiacos en el Estadi Olímpic Lluís Companys, desde las 13:45.
El Barça viene de un triunfo sufrido frente al Girona en LaLiga, que le permitió cortar una racha de dos derrotas consecutivas y mantenerse a dos puntos del Real Madrid, su próximo rival en el clásico español. Sin embargo, la irregularidad y la cantidad de bajas por lesión mantienen en alerta al cuerpo técnico. La exigencia es máxima, sobre todo porque en este nuevo formato.
Del otro lado estará el Olympiacos de Grecia, dirigido por José Luis Mendilibar, que llega con apenas un punto en dos presentaciones y con la difícil misión de dar el golpe en Barcelona. El equipo heleno, que cuenta con los argentinos Francisco Ortega y Santiago Hezze, sabe que enfrenta a un rival de jerarquía superior, pero confía en aprovechar las debilidades catalanas.
Barcelona vs. Olympiacos: probables formaciones
- Barcelona: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Casadó, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermín López, Rooney Bardghji; Marcus Rashford. DT: Hansi Flick.
- Olympiacos: Konstantinos Tzolakis; Costinha, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Francisco Ortega; Dani Garcia, Santiago Hezze, Gelson Martins, Daniel Podence, Chiquinho; Ayoub El Kaabi. DT: José Luis Mendilibar.
Cómo ver en vivo Barcelona vs. Olympiacos
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
