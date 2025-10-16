El mensaje de Lionel Messi en un nuevo aniversario de su debut con el Barcelona

Los números de Lionel Messi en Barcelona

779 partidos jugados

672 goles convertidos

269 asistencias

35 títulos colectivos, incluidos 4 Champions League y 10 Ligas de España

En lo individual, el rosarino obtuvo 7 Balones de Oro, 6 Botas de Oro y un The Best, consolidándose como uno de los futbolistas más exitosos de todos los tiempos.

Desde aquel 16 de octubre de 2004, Lionel Messi transformó para siempre la historia del Barcelona y del fútbol mundial. Su debut fue el primer capítulo de una carrera que lo llevó a convertirse en ídolo absoluto, campeón del mundo con Argentina y referente indiscutido de varias generaciones.