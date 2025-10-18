El agónico gol de Ronald Araújo para el triunfo del Barcelona frente a Girona
El defensor uruguayo, jugando como delantero improvisado, marcó el gol agónico en el minuto 93 y le permitió al equipo catalán quedarse con la victoria por 2-1 en LaLiga.
El FC Barcelona logró una victoria de película en Montjuïc frente al Girona, un triunfo que quedará en la memoria de los hinchas por la manera dramática en que se consiguió. Desde el arranque, el partido mostró intensidad y vértigo, con ambos equipos buscando imponer su juego y generar ocasiones claras. Pedri adelantó al Barcelona con un remate certero que desató la euforia en las tribunas, pero la alegría fue efímera: Axel Witsel sorprendió con una chilena espectacular que igualó el marcador y encendió la tensión hasta el final.
El reloj avanzaba inexorablemente y parecía que el empate iba a ser el resultado definitivo, hasta que Hansi Flick decidió arriesgar y colocar a Ronald Araújo como delantero improvisado. La jugada fue decisiva: en el minuto 93, tras un centro preciso de Frenkie de Jong, Araújo apareció con inteligencia y contundencia para definir y marcar el gol que desató la locura en Montjuïc. El público celebró como nunca, mientras el defensor uruguayo se convertía en héroe inesperado de la jornada.
La emoción del gol, sin embargo, no estuvo exenta de polémica. Hansi Flick, visiblemente enfadado por decisiones arbitrales durante el partido, fue expulsado tras un gesto desafiante hacia el árbitro, dejando al equipo sin su técnico en el próximo Clásico frente al Real Madrid. Pese a ello, la alegría y el alivio se impusieron: el Barcelona sumó tres puntos fundamentales y se ubicó momentáneamente como líder de LaLiga, superando por un punto al Real Madrid. Con la moral en alto y la confianza renovada, el equipo catalán ahora se prepara para el gran desafío del Clásico, mientras Araújo se gana un lugar especial en la memoria de los hinchas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario