El agónico gol de Ronald Araújo para el triunfo del Barcelona frente a Girona

La emoción del gol, sin embargo, no estuvo exenta de polémica. Hansi Flick, visiblemente enfadado por decisiones arbitrales durante el partido, fue expulsado tras un gesto desafiante hacia el árbitro, dejando al equipo sin su técnico en el próximo Clásico frente al Real Madrid. Pese a ello, la alegría y el alivio se impusieron: el Barcelona sumó tres puntos fundamentales y se ubicó momentáneamente como líder de LaLiga, superando por un punto al Real Madrid. Con la moral en alto y la confianza renovada, el equipo catalán ahora se prepara para el gran desafío del Clásico, mientras Araújo se gana un lugar especial en la memoria de los hinchas.