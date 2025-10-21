Bayer Leverkusen vs. PSG, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV

Del otro lado, el PSG de Luis Enrique llega con puntaje perfecto y la etiqueta de gran favorito. Con un arranque arrollador en el torneo europeo -victorias ante Barcelona (2-1) y Atalanta (4-0)-, el conjunto francés se apoya en su riqueza técnica y en la capacidad goleadora de Gonçalo Ramos y Bradley Barcola. Pese a los empates recientes en la Ligue 1 ante Strasbourg y Lille, el equipo parisino mantiene su ritmo competitivo y viaja a Alemania decidido a mantener el liderazgo.