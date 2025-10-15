La chicana del Diablito Echeverri a Equi Fernández por la final de Boca en la Copa Libertadores

El intercambio hizo referencia a los recientes pasos de ambos en el torneo continental. Fernández fue titular en el Boca que perdió la final 2023 ante Fluminense en el Maracaná, mientras que Echeverri integró el plantel de River que cayó en semifinales ante Atlético Mineiro al año siguiente. Pese a la rivalidad histórica entre sus clubes de origen, ambos coincidieron en la respuesta final: “Ganar la Copa Libertadores”, por encima de levantar la Champions League, título que ahora buscan con el Leverkusen.