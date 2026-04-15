Bayern Múnich vs. Real Madrid, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV

El cruce entre Bayern Múnich y Real Madrid vuelve a acaparar la atención del fútbol europeo con un nuevo capítulo de una rivalidad histórica. Esta vez, el escenario será el Allianz Arena, donde el conjunto alemán intentará hacer valer el 2-1 conseguido en la ida para meterse en las semifinales de la Champions League 2025/26. El encuentro se disputará desde las 16:00 y promete ser uno de los más atractivos de la temporada.