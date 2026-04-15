Bayern Múnich vs. Real Madrid, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV
El conjunto alemán defiende la ventaja conseguida en la ida, pero enfrente está el gigante blanco, obligado a una remontada para sostener su temporada.
El cruce entre Bayern Múnich y Real Madrid vuelve a acaparar la atención del fútbol europeo con un nuevo capítulo de una rivalidad histórica. Esta vez, el escenario será el Allianz Arena, donde el conjunto alemán intentará hacer valer el 2-1 conseguido en la ida para meterse en las semifinales de la Champions League 2025/26. El encuentro se disputará desde las 16:00 y promete ser uno de los más atractivos de la temporada.
El equipo dirigido por Vincent Kompany llega con confianza y un rendimiento sólido en todas las competiciones. En la Bundesliga domina con autoridad, con una amplia ventaja sobre sus perseguidores, y en el plano internacional ha mostrado un nivel contundente, como lo demuestra la goleada global ante Atalanta en la fase anterior. La victoria en el Santiago Bernabéu fue una señal de carácter, aunque saben que la serie está lejos de resolverse.
Enfrente estará un rival que no necesita presentación. El Merengue, máximo ganador de la Orejona, afronta este duelo con la obligación de revertir el resultado adverso. El equipo conducido por Álvaro Arbeloa no atraviesa su mejor momento en el plano local: quedó relegado en LaLiga y también fuera de la Copa del Rey, por lo que su continuidad en Europa aparece como la última gran oportunidad de sostener aspiraciones en la temporada.
El camino del conjunto español hasta esta instancia tampoco fue sencillo. Tras una fase de liga irregular, tuvo que disputar un repechaje para seguir en carrera. Luego dejó en el camino a Benfica y más tarde protagonizó una de las series más resonantes al eliminar a Manchester City en octavos de final. Sin embargo, la caída en la ida frente al Bayern lo obliga ahora a una actuación casi perfecta en territorio alemán.
El ganador de esta llave ya conoce a su próximo rival: Paris Saint-Germain (PSG), que avanzó tras superar con claridad a Liverpool en la fase anterior. Esto eleva aún más la tensión de un partido que puede definir el rumbo de la competencia.
Con estilos distintos pero una jerarquía indiscutible, Bayern y Real Madrid protagonizarán un duelo cargado de historia, presión y talento. La ventaja inicial favorece a los alemanes, pero la mística del conjunto español en esta competencia mantiene abierta una serie que promete emociones hasta el final.
Bayern Múnich vs. Real Madrid: probables formaciones
- Bayern Múnich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Staniši; Kimmich, Pavlovi; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. DT: Vincent Kompany.
- Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Éder Militão, Fran García; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappé, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.
Bayern Múnich vs. Real Madrid: otros datos
- Hora: 16.00.
- Estadio: Allianz Arena, Múnich.
- Árbitro: Slavko Vini (SVN).
- VAR: Pol van Boekel (NED).
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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