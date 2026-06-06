Los 11 de Lionel Scaloni para el amistoso ante Honduras previo al Mundial 2026
El entrenador de la Selección Argentina define el equipo de cara al primero de los dos amistosos preparatorios para la Copa del Mundo.
La Selección Argentina ultima detalles de cara al amistoso de este sábado a las 21:00 ante Honduras, el primero de los dos encuentros preparatorios previos al Mundial 2026, y se espera que el entrenador Lionel Scaloni defina los 11 cerca del encuentro, aunque ya hay indicios de cuál será el equipo.
Aunque el director técnico Lionel Scaloni confirmará la formación oficial en las horas previas al partido, la última práctica dejó indicios claros de un equipo que priorizará el descanso de los futbolistas que arrastran complicaciones físicas.
La jornada del sábado, previo al amistoso, se vio signada por la confirmación de que Leonardo Balerdi será desafectado de la lista de 26 para la Copa del Mundo debido a una lesión. Aún no fue confirmado quién lo reemplazará.
Qué equipo pone Lionel Scaloni en el amistoso ante Honduras
Ante las bajas por molestias de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, el cuerpo técnico pateó el tablero en el lateral derecho. En el ensayo del viernes, Scaloni ratificó al juvenil Agustín Giay en lugar de Nicolás Capaldo, por lo que todo indica que el futbolista surgido en San Lorenzo irá desde el arranque.
La otra gran novedad de la jornada estuvo en la mitad de la cancha. Giovani Lo Celso, quien no había formado parte del presunto once titular durante la semana, se metió en la alineación en reemplazo de Alexis Mac Allister, acompañando a los inamovibles Enzo Fernández y Rodrigo De Paul.
Con Dibu Martínez descartado para la gira debido a una fractura en el dedo anular de su mano derecha —con la mira puesta en llegar óptimo al debut mundialista ante Argelia—, el arco era el gran foco de debate.
Si bien Gerónimo Rulli se perfilaba como el reemplazante natural por ser el habitual segundo arquero, Scaloni confirmó en conferencia de prensa que Juan Musso será el titular frente a Honduras. El gran presente del ex Racing en el Atlético de Madrid, donde sumó buenas actuaciones reemplazando a Jan Oblak, inclinó la balanza a su favor, dejando a Rulli la responsabilidad de atajar en el siguiente compromiso.
La posible formación de la Selección Argentina vs. Honduras
Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Giovani Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
El choque ante el combinado centroamericano marcará el inicio del sprint final para la Scaloneta. Tras el partido de este sábado, la delegación nacional cerrará su preparación el próximo martes frente a Islandia, en lo que será la última función antes del estreno en la gran cita mundialista.
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