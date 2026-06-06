Los 11 de Lionel Scaloni para el amistoso ante Honduras previo al Mundial 2026

La otra gran novedad de la jornada estuvo en la mitad de la cancha. Giovani Lo Celso, quien no había formado parte del presunto once titular durante la semana, se metió en la alineación en reemplazo de Alexis Mac Allister, acompañando a los inamovibles Enzo Fernández y Rodrigo De Paul.

Con Dibu Martínez descartado para la gira debido a una fractura en el dedo anular de su mano derecha —con la mira puesta en llegar óptimo al debut mundialista ante Argelia—, el arco era el gran foco de debate.

dibu martinez seleccion argentina (1) Lionel Scaloni ya había adelantado que Dibu Martínez no iba a estar en los amistosos.

Si bien Gerónimo Rulli se perfilaba como el reemplazante natural por ser el habitual segundo arquero, Scaloni confirmó en conferencia de prensa que Juan Musso será el titular frente a Honduras. El gran presente del ex Racing en el Atlético de Madrid, donde sumó buenas actuaciones reemplazando a Jan Oblak, inclinó la balanza a su favor, dejando a Rulli la responsabilidad de atajar en el siguiente compromiso.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Honduras

Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Giovani Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

El choque ante el combinado centroamericano marcará el inicio del sprint final para la Scaloneta. Tras el partido de este sábado, la delegación nacional cerrará su preparación el próximo martes frente a Islandia, en lo que será la última función antes del estreno en la gran cita mundialista.