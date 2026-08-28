Bélgica estalló contra el arbitraje tras quedar afuera del Mundial de Hockey: "Nos robaron"
Países Bajos ganó 1-0 y avanzó a la final contra Las Leonas, pero la semifinal quedó marcada por un gol belga anulado tras la intervención del videoarbitraje.
Países Bajos derrotó 1-0 a Bélgica y avanzó a la final del Mundial de Hockey femenino 2026, pero el resultado quedó rápidamente en segundo plano por una polémica decisión arbitral. El conjunto belga había conseguido el empate a falta de cuatro minutos para el final, pero el tanto fue anulado después de la intervención del videoarbitraje.
La determinación provocó una fuerte reacción entre las jugadoras belgas, que consideraron injusta la decisión y expresaron su indignación una vez terminado el encuentro. “Nos han robado”, fue una de las frases más contundentes que surgieron desde el equipo perdedor.
El partido correspondió a una de las semifinales del Mundial y tuvo como escenario un duelo de enorme intensidad. Países Bajos logró sostener la ventaja mínima hasta el cierre y se aseguró un lugar en la definición, donde enfrentará a Argentina. La acción que cambió el desarrollo de los últimos minutos se produjo cuando Países Bajos estaba jugando con una jugadora menos por una tarjeta amarilla.
El gol anulado a Bélgica contra Países Bajos que desató la polémica
Bélgica avanzó por el sector derecho y construyó una jugada que terminó con una definición de Famke Van Heel. La atacante recibió después de una acción iniciada por Lisa Moors y consiguió marcar lo que parecía ser el 1-1. Las jugadoras belgas celebraron el empate, pero la árbitra decidió revisar la maniobra mediante el videoarbitraje.
Después de analizar diferentes repeticiones, el tanto fue finalmente invalidado por una supuesta obstrucción de Justine Rasir, quien habría quedado ubicada entre la goleadora y una defensora neerlandesa. La decisión generó abucheos entre los espectadores y provocó el enojo inmediato del banco belga.
La selección que había conseguido igualar el encuentro volvió a quedar abajo en el marcador y ya no tuvo tiempo suficiente para encontrar otro gol. La árbitra australiana Aleisha Neumann estuvo a cargo de la acción, mientras que Ayanna McClean, representante de Trinidad y Tobago, participó en el VAR.
La dura reacción de Justine Rasir
Después del partido, Rasir habló con RTL Sports y expresó toda su bronca por la decisión tomada por las autoridades: “Nos han robado. Yo no tengo nada más que decir. Lo siento, el gol, el gol clarísimo. No sé cuánto habrá cobrado el árbitro. Disculpen mis palabras, pero nos han robado. Para nosotras es un 1-1, sin duda. Quizás podríamos haber aprovechado otras ocasiones, pero creo que hemos hecho un buen partido. Es un robo. No tengo nada más que decir, porque en un partido como este no hubo muchas ocasiones claras”.
La jugadora también fue consultada acerca de la falta de efectividad de Bélgica y de las oportunidades que el equipo tuvo en los córners cortos. Su respuesta volvió a apuntar directamente contra el arbitraje: “Nosotras nuestra ocasión las metimos, ¿sabes? Son los árbitros quienes nos lo quitaron, así que lo siento. No tengo nada más que decir, una vez más. Pero hicimos el partido que podíamos hacer. Fuimos a por el 1-1 y... el videoarbitraje".
Y agregó: "Ni siquiera tienen ya el video. Ella misma lo pidió por una falta. Ni siquiera veo qué es lo que pita. Así que, sinceramente no tengo nada más que decir aparte de que es... es una vergüenza. Vamos a intentar mirar hacia el futuro porque todavía hay una medalla que conseguir el sábado. Así que eso también es importante. No tengo ganas de hablar de esto ahora, sinceramente no tengo ganas de hablar de nada de esto”.
Países Bajos jugará la final contra Las Leonas
El único gol que fue convalidado durante la semifinal llegó de la mano de Frédérique Matla. La neerlandesa convirtió cuando restaban 13 minutos del segundo cuarto y su tanto terminó siendo suficiente para definir el partido.
Con el 1-0, Países Bajos aseguró su presencia en la final del Mundial de hockey femenino, donde se medirá con Las Leonas, que también buscarán quedarse con la medalla de oro. La definición se disputará este sábado en Amstelveen y tendrá frente a frente a dos de las selecciones más importantes de la historia de esta disciplina.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario