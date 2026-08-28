Bélgica estalló contra el arbitraje tras quedar afuera del Mundial de Hockey: "Nos robaron"

La selección que había conseguido igualar el encuentro volvió a quedar abajo en el marcador y ya no tuvo tiempo suficiente para encontrar otro gol. La árbitra australiana Aleisha Neumann estuvo a cargo de la acción, mientras que Ayanna McClean, representante de Trinidad y Tobago, participó en el VAR.

« On s'est fait voler. Je ne sais pas combien l'arbitre a pris... » - Justine Rasir ne mâchait pas ses mots après la défaite des Red Panthers. #RTLsports pic.twitter.com/BBx8znmBOt — RTL sports (@RTLsportsbe) August 27, 2026

La dura reacción de Justine Rasir

Después del partido, Rasir habló con RTL Sports y expresó toda su bronca por la decisión tomada por las autoridades: “Nos han robado. Yo no tengo nada más que decir. Lo siento, el gol, el gol clarísimo. No sé cuánto habrá cobrado el árbitro. Disculpen mis palabras, pero nos han robado. Para nosotras es un 1-1, sin duda. Quizás podríamos haber aprovechado otras ocasiones, pero creo que hemos hecho un buen partido. Es un robo. No tengo nada más que decir, porque en un partido como este no hubo muchas ocasiones claras”.

La jugadora también fue consultada acerca de la falta de efectividad de Bélgica y de las oportunidades que el equipo tuvo en los córners cortos. Su respuesta volvió a apuntar directamente contra el arbitraje: “Nosotras nuestra ocasión las metimos, ¿sabes? Son los árbitros quienes nos lo quitaron, así que lo siento. No tengo nada más que decir, una vez más. Pero hicimos el partido que podíamos hacer. Fuimos a por el 1-1 y... el videoarbitraje".

Y agregó: "Ni siquiera tienen ya el video. Ella misma lo pidió por una falta. Ni siquiera veo qué es lo que pita. Así que, sinceramente no tengo nada más que decir aparte de que es... es una vergüenza. Vamos a intentar mirar hacia el futuro porque todavía hay una medalla que conseguir el sábado. Así que eso también es importante. No tengo ganas de hablar de esto ahora, sinceramente no tengo ganas de hablar de nada de esto”.

Países Bajos jugará la final contra Las Leonas

El único gol que fue convalidado durante la semifinal llegó de la mano de Frédérique Matla. La neerlandesa convirtió cuando restaban 13 minutos del segundo cuarto y su tanto terminó siendo suficiente para definir el partido.

Con el 1-0, Países Bajos aseguró su presencia en la final del Mundial de hockey femenino, donde se medirá con Las Leonas, que también buscarán quedarse con la medalla de oro. La definición se disputará este sábado en Amstelveen y tendrá frente a frente a dos de las selecciones más importantes de la historia de esta disciplina.