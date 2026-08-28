Tomás Aranda ya fue operado: Boca tomó una decisión sobre su reemplazo
La joven figura xeneize sufrió una fractura de peroné derecho, se perderá el resto de 2026 y la dirigencia analiza reforzar una posición diferente a la que ocupa el mediocampista.
Tomás Aranda fue operado con éxito de la fractura de peroné derecho que sufrió durante la entrada en calor de un entrenamiento de Boca y ya comenzó una recuperación que será extensa. El mediocampista de 19 años quedó fuera de lo que resta de la temporada y, de acuerdo con los plazos estimados para este tipo de lesión, recién volverá a jugar en 2027.
La intervención quirúrgica se realizó durante la tarde del jueves y resultó exitosa. Una vez finalizada la operación, la institución informó oficialmente la situación del futbolista a través de sus canales de comunicación. “Tomás Aranda fue intervenido con éxito de la fractura de peroné derecho. ¡Pronta recuperación, Tomi! Te vamos a estar esperando”, publicó el club.
Antes de la cirugía, Marcelo Delgado, manager de la institución, estuvo junto al futbolista en el hospital en representación de la comisión directiva. El integrante del Consejo de Fútbol también le dedicó unas palabras mediante sus redes sociales. “Apoyarnos en los momentos difíciles es construir un mejor futuro. Pronta recuperación, Aranda”, escribió el Chelo.
Ahora comenzará para el joven jugador una etapa de rehabilitación que demandará varios meses. La lesión representa un duro golpe para el futbolista, que durante 2026 había logrado consolidarse progresivamente dentro del plantel profesional y se había transformado en una de las apariciones jóvenes más importantes del equipo.
Boca puede incorporar por la lesión de Tomás Aranda
La baja de Aranda también abrió una cuestión importante para Boca de cara al mercado de pases. La institución está habilitada para solicitar ante la AFA un cupo extraordinario de incorporación debido a la lesión de un futbolista. Sin embargo, según la información conocida, no buscaría necesariamente un reemplazante directo para Aranda.
En caso de utilizar ese cupo, la dirigencia tendría como prioridad incorporar un defensor central, en lugar de buscar otro volante ofensivo u organizador de juego. La decisión muestra que el cuerpo técnico y los dirigentes evalúan las necesidades generales del plantel y no solamente la posición que queda vacante tras la lesión.
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