Tomás Aranda ya fue operado: Boca tomó una decisión sobre su reemplazo

Tomás Aranda fue operado con éxito de la fractura de peroné derecho que sufrió durante la entrada en calor de un entrenamiento de Boca y ya comenzó una recuperación que será extensa. El mediocampista de 19 años quedó fuera de lo que resta de la temporada y, de acuerdo con los plazos estimados para este tipo de lesión, recién volverá a jugar en 2027.