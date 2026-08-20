Insólito hallazgo en Bélgica: encontraron U$S10 millones en lingotes de oro y buscan al dueño
De todas las cosas que podían encontrar en el terreno los obreros jamás pensaron que pudiese haber un verdadero tesoro. Qué pasará si no aparece el propietario.
Un grupo de obreros que trabajaba en la refacción de una casa en Flandes, una región de Bélgica, encontró un verdadero tesoro de lingotes de oro y monedas valuados en U$S10 millones. Por ahora el botín no tiene dueño ya que la propiedad no estaba a nombre de una persona física sino de una sociedad.
IMPORTANTE: Ahorró durante 9 años para comprarse un terreno y acabó construyendo una casa con plástico reciclado
La propiedad de casas y departamentos se volvió un asunto complejo en algunos países de Europa, donde siglos de historia compiten con el mercado inmobiliario actual y con los proyectos o sociedades de vivienda social como CAW Oost-Vlaanderen, la firma a la que pertenece la casa en cuestión.
Así se forjó el estrambótico hallazgo registrado la semana pasada en la localidad de Dendermonde, donde un albañil de 18 años reportó que había encontrado una moneda de oro al picar la pared del sótano de la casa para cambiar las cañerías.
"Nuestra primera reacción fue de incredulidad y asombro", declaró el albañil, llamado Kobe, que es un estudiante que empezó a trabajar en la construcción durante el verano.
"Al principio pensé que eran monedas de 1 euro. Pero luego también vimos una pepita de oro. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que era algo más grande", señaló Kobe a la emisora pública de Bélgica, la VRT.
Según informó la BBC, los operarios entraron por la veta convertidos en mineros o arqueólogos, y extrajeron cientos de monedas de oro y lingotes del mismo metal precioso. Y reportaron el hallazgo.
Las autoridades revisaron hasta el último rincón de la casa para cerciorarse de que ningún buscador de tesoros podría encontrar más oro luego, y ahora el botín está resguardado a la espera de que se determine a quién le corresponde.
Por de pronto los operarios no pudieron hacerse ni de un duro. "Hay tantas monedas y lingotes que sería casi imposible. Además, eso sería un robo", declaró Mario, el encargado del sitio, a la televisión belga.
Kobe coincidió en que "simplemente no se puede ocultar" una suma que llega a los 9.000.000 de euros.
Mientras tanto, el director de CAW Oost-Vlaanderen, Geert Hillaert, reconoció una vez pasados su "sorpresa y asombro" que deseaba que la compañía pudiese reclamar el oro para satisfacer la "enorme necesidad que experimentamos a diario", de parte de la población de 47.000 habitantes que tiene Dendermonde.
La ley de Bélgica le da un plazo de cinco años a los potenciales dueños del oro para que presenten su caso y confirmen su derecho sobre el metal, pero en paralelo la fiscalía de Dendermonde abrió una investigación para determinar si el se trata del botín de un delito o no.
De no ser así, el oro se repartiría entre la asociación sin fines de lucro y la constructora cuyos obreros encontraron el botín.
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