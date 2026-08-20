Insólito hallazgo en Bélgica: encontraron U$S10 millones en lingotes de oro y buscan al dueño

"Al principio pensé que eran monedas de 1 euro. Pero luego también vimos una pepita de oro. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que era algo más grande", señaló Kobe a la emisora pública de Bélgica, la VRT.

Según informó la BBC, los operarios entraron por la veta convertidos en mineros o arqueólogos, y extrajeron cientos de monedas de oro y lingotes del mismo metal precioso. Y reportaron el hallazgo.

Las autoridades revisaron hasta el último rincón de la casa para cerciorarse de que ningún buscador de tesoros podría encontrar más oro luego, y ahora el botín está resguardado a la espera de que se determine a quién le corresponde.

Por de pronto los operarios no pudieron hacerse ni de un duro. "Hay tantas monedas y lingotes que sería casi imposible. Además, eso sería un robo", declaró Mario, el encargado del sitio, a la televisión belga.

Kobe coincidió en que "simplemente no se puede ocultar" una suma que llega a los 9.000.000 de euros.

Mientras tanto, el director de CAW Oost-Vlaanderen, Geert Hillaert, reconoció una vez pasados su "sorpresa y asombro" que deseaba que la compañía pudiese reclamar el oro para satisfacer la "enorme necesidad que experimentamos a diario", de parte de la población de 47.000 habitantes que tiene Dendermonde.

La ley de Bélgica le da un plazo de cinco años a los potenciales dueños del oro para que presenten su caso y confirmen su derecho sobre el metal, pero en paralelo la fiscalía de Dendermonde abrió una investigación para determinar si el se trata del botín de un delito o no.

De no ser así, el oro se repartiría entre la asociación sin fines de lucro y la constructora cuyos obreros encontraron el botín.